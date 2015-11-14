В сообщении alkasander вброс про ДАРАЖАЙ, а про заселение якобы купленную квартиру молчёк.
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Додано: Вів 08 тра, 2018 11:26
В сообщении alkasander вброс про ДАРАЖАЙ, а про заселение якобы купленную квартиру молчёк.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 08 тра, 2018 11:42
Ja, ja
Ещё надо помнить что этажезаселяльщик этажезаселяльщику рознь.
Этажи которые продавались через "первый кошелёк" заселяются активнее, чем этажи продаваемые через подставных по мутным схемам с чёрным налом.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 08 тра, 2018 11:47
Это сиська шаромыг по бюджету принятому в прошлом году.
Недавно расходы в бюджет пополнили.
Не исключено что сиську шаромыгам увеличили.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 08 тра, 2018 12:19
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