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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1038103910401041

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 825
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
77
Гарні, "модні" МОПи
3%
21
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
174
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
129
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
154
Якість будівництва
15%
125
Всього голосів : 825
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 11:26

  alkasander написав:
  antonivs3 написав:
  alkasander написав:В Варшавский поздно уже. Форточка захлопнулась в сентябре 2017, когда я отхватил во 2-ой очереди за 3 мес до сдачи по 680 дол/м. Сейчас просят 770 дол/м за 6-ую очередь

Уже что-то сдали?


Да - в декабре 2017

В сообщении alkasander вброс про ДАРАЖАЙ, а про заселение якобы купленную квартиру молчёк.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 11:42

  Хомякоид написав:
  zahar_ написав:
  Хомякоид написав: Мне кажеться это всегда так было.
Я заехал с соседом на этаже где-то через пол-года после сдачи дома, еще один сосед заехал через два года, и четвертый сосед по этажу сделал ремонт но так за 3.5 года и не заселился. Описываемый период 2012-2015 года.

А вы в курсе что продажи "воздуха" у киевских шаромыг в 2017 упали на 70% по сравнению с 2013?
Тщательнее вам надо с примерами. :?


Ja wohl Herr General :D

Ja, ja :wink:
Ещё надо помнить что этажезаселяльщик этажезаселяльщику рознь.
Этажи которые продавались через "первый кошелёк" заселяются активнее, чем этажи продаваемые через подставных по мутным схемам с чёрным налом.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 11:47

Зображення
Это сиська шаромыг по бюджету принятому в прошлом году.
Недавно расходы в бюджет пополнили.
Не исключено что сиську шаромыгам увеличили.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 12:19

ЖК Фридом, видео и панорамы

https://ua.m2bomber.com/newbuilding/540 ... zk-freedom
baraka
 
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