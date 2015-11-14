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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1039104010411042>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 826
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
77
Гарні, "модні" МОПи
3%
22
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
174
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
129
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
154
Якість будівництва
15%
125
Всього голосів : 826
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 11:26

  alkasander написав:
  antonivs3 написав:
  alkasander написав:В Варшавский поздно уже. Форточка захлопнулась в сентябре 2017, когда я отхватил во 2-ой очереди за 3 мес до сдачи по 680 дол/м. Сейчас просят 770 дол/м за 6-ую очередь

Уже что-то сдали?


Да - в декабре 2017

В сообщении alkasander вброс про ДАРАЖАЙ, а про заселение якобы купленную квартиру молчёк.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 11:42

  Хомякоид написав:
  zahar_ написав:
  Хомякоид написав: Мне кажеться это всегда так было.
Я заехал с соседом на этаже где-то через пол-года после сдачи дома, еще один сосед заехал через два года, и четвертый сосед по этажу сделал ремонт но так за 3.5 года и не заселился. Описываемый период 2012-2015 года.

А вы в курсе что продажи "воздуха" у киевских шаромыг в 2017 упали на 70% по сравнению с 2013?
Тщательнее вам надо с примерами. :?


Ja wohl Herr General :D

Ja, ja :wink:
Ещё надо помнить что этажезаселяльщик этажезаселяльщику рознь.
Этажи которые продавались через "первый кошелёк" заселяются активнее, чем этажи продаваемые через подставных по мутным схемам с чёрным налом.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 11:47

Зображення
Это сиська шаромыг по бюджету принятому в прошлом году.
Недавно расходы в бюджет пополнили.
Не исключено что сиську шаромыгам увеличили.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 12:19

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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 12:51

А вот и уровень зп в Сильпо Зображення

Т.Е. ЕСЛИ РАБОТАТЬ В НОЧНУЮ СМЕНУ - МОЖНО ПОЛУЧАТЬ 16 000
Востаннє редагувалось Uniq00 в Вів 08 тра, 2018 13:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 13:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:В сообщении alkasander вброс про ДАРАЖАЙ, а про заселение якобы купленную квартиру молчёк.


Речь шла про ввод в єксплуатацию https://varshavsky.com.ua/ua/press/7260/
Моментальное заселение бывает только в говнохрущах - уж вам то не знать
alkasander
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 13:17

Захар удивляет.

Написано же - все 800 квартир выкуплено, но сразу заселились единицы.
ВЫКУПЛЕНО.

Монолит за первый год заселяется на 30-50%, через два года уже живут 70-80%. Оставшиеся 20-30% могут заселяться очень долго.

Но у квартир есть хозяева и они имеют определенные планы. Так что это уже не "навес".
Tribeca
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 13:33

  Uniq00 написав:А вот и уровень зп в Сильпо Зображення

Т.Е. ЕСЛИ РАБОТАТЬ В НОЧНУЮ СМЕНУ - МОЖНО ПОЛУЧАТЬ 16 000


Можно ещё по другому посчитать. Судя по объяве - зп от 180 грн в час
Если Работать по 10 часов- то 1800 в день. 10 часов в поляндии для нелегала - это отпуск.
Если работать хотя бы 20 дней в месяц - 36000 грн. А если ночью - 47000 грн!!!
Продавец!
Скоро поляки поедут в Сильпо работать
Uniq00
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 13:49

  alkasander написав:
  zahar_ написав:В сообщении alkasander вброс про ДАРАЖАЙ, а про заселение якобы купленную квартиру молчёк.


Речь шла про ввод в єксплуатацию https://varshavsky.com.ua/ua/press/7260/
Моментальное заселение бывает только в говнохрущах - уж вам то не знать

в Варшавском ближайшие два года будет невозможно жить из-за постоянных ремонтов. А через два года он будет стоить дешевле чем сейчас, как и все новострои по прошествии короткого времени становятся дешевле.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 13:55

  Tribeca написав:Захар удивляет.

Написано же - все 800 квартир выкуплено, но сразу заселились единицы.
ВЫКУПЛЕНО.

Монолит за первый год заселяется на 30-50%, через два года уже живут 70-80%. Оставшиеся 20-30% могут заселяться очень долго.

Но у квартир есть хозяева и они имеют определенные планы. Так что это уже не "навес".

Натаха тебе на заборе "хрен" напишут, а за забором "хрена" нет, там дрова лежат.
Брехло набрехало что 800 квартир выкуплено - нет сейчас такого спроса.
Учи матчасть. :wink:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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