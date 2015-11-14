В сообщении alkasander вброс про ДАРАЖАЙ, а про заселение якобы купленную квартиру молчёк.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 тра, 2018 11:26
В сообщении alkasander вброс про ДАРАЖАЙ, а про заселение якобы купленную квартиру молчёк.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 08 тра, 2018 11:42
Ja, ja
Ещё надо помнить что этажезаселяльщик этажезаселяльщику рознь.
Этажи которые продавались через "первый кошелёк" заселяются активнее, чем этажи продаваемые через подставных по мутным схемам с чёрным налом.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 08 тра, 2018 11:47
Это сиська шаромыг по бюджету принятому в прошлом году.
Недавно расходы в бюджет пополнили.
Не исключено что сиську шаромыгам увеличили.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 08 тра, 2018 12:19
ЖК Фридом, видео и панорамы
Додано: Вів 08 тра, 2018 12:51
Востаннє редагувалось Uniq00 в Вів 08 тра, 2018 13:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 08 тра, 2018 13:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Речь шла про ввод в єксплуатацию
Моментальное заселение бывает только в говнохрущах - уж вам то не знать
Додано: Вів 08 тра, 2018 13:17
Захар удивляет.
Написано же - все 800 квартир выкуплено, но сразу заселились единицы.
ВЫКУПЛЕНО.
Монолит за первый год заселяется на 30-50%, через два года уже живут 70-80%. Оставшиеся 20-30% могут заселяться очень долго.
Но у квартир есть хозяева и они имеют определенные планы. Так что это уже не "навес".
Додано: Вів 08 тра, 2018 13:33
Можно ещё по другому посчитать. Судя по объяве - зп от 180 грн в час
Если Работать по 10 часов- то 1800 в день. 10 часов в поляндии для нелегала - это отпуск.
Если работать хотя бы 20 дней в месяц - 36000 грн. А если ночью - 47000 грн!!!
Продавец!
Скоро поляки поедут в Сильпо работать
Додано: Вів 08 тра, 2018 13:49
в Варшавском ближайшие два года будет невозможно жить из-за постоянных ремонтов. А через два года он будет стоить дешевле чем сейчас, как и все новострои по прошествии короткого времени становятся дешевле.
Додано: Вів 08 тра, 2018 13:55
Натаха тебе на заборе "хрен" напишут, а за забором "хрена" нет, там дрова лежат.
Брехло набрехало что 800 квартир выкуплено - нет сейчас такого спроса.
Учи матчасть.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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