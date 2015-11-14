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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1039104010411042

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 826
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
77
Гарні, "модні" МОПи
3%
22
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
174
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
64
Раціональне планування та метраж
16%
129
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
154
Якість будівництва
15%
125
Всього голосів : 826
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 14:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Uniq00 написав:Можно ещё по другому посчитать. Судя по объяве - зп от 180 грн в час
Если Работать по 10 часов- то 1800 в день. 10 часов в поляндии для нелегала - это отпуск.
Если работать хотя бы 20 дней в месяц - 36000 грн. А если ночью - 47000 грн!!!
Продавец!

Парадиз. Ждем ЖК "Сильпо Плаза" для ночных кассиров
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 14:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Парадиз. Ждем ЖК "Сильпо Плаза" для ночных кассиров

и называться это будет типа "Ситиплазаеврошоп". Каждому покупателю-гид по супермаркету. Кассиры -с бабочкой, гиды-с галстуком, говорят на английском, польском, русском, украинском и турецком.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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