Парадиз. Ждем ЖК "Сильпо Плаза" для ночных кассиров
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Додано: Вів 08 тра, 2018 14:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Парадиз. Ждем ЖК "Сильпо Плаза" для ночных кассиров
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Додано: Вів 08 тра, 2018 14:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
и называться это будет типа "Ситиплазаеврошоп". Каждому покупателю-гид по супермаркету. Кассиры -с бабочкой, гиды-с галстуком, говорят на английском, польском, русском, украинском и турецком.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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