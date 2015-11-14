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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1040104110421043>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 831
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
77
Гарні, "модні" МОПи
3%
22
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
175
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
65
Раціональне планування та метраж
16%
130
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
155
Якість будівництва
15%
126
Всього голосів : 831
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 14:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Uniq00 написав:Можно ещё по другому посчитать. Судя по объяве - зп от 180 грн в час
Если Работать по 10 часов- то 1800 в день. 10 часов в поляндии для нелегала - это отпуск.
Если работать хотя бы 20 дней в месяц - 36000 грн. А если ночью - 47000 грн!!!
Продавец!

Парадиз. Ждем ЖК "Сильпо Плаза" для ночных кассиров
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 14:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Парадиз. Ждем ЖК "Сильпо Плаза" для ночных кассиров

и называться это будет типа "Ситиплазаеврошоп". Каждому покупателю-гид по супермаркету. Кассиры -с бабочкой, гиды-с галстуком, говорят на английском, польском, русском, украинском и турецком.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 14:39

  Uniq00 написав:
Можно ещё по другому посчитать. Судя по объяве - зп от 180 грн в час
Если Работать по 10 часов- то 1800 в день. 10 часов в поляндии для нелегала - это отпуск.
Если работать хотя бы 20 дней в месяц - 36000 грн. А если ночью - 47000 грн!!!
Продавец!
Скоро поляки поедут в Сильпо работать

Отправил резюме. Свое и жены. Это же 94000 грн. в месяц на двоих. Реально респект самый ценный дописувач в этой ветке. Не надо его больше банить.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 14:55

  Uniq00 написав:ЕСЛИ РАБОТАТЬ В НОЧНУЮ СМЕНУ - МОЖНО ПОЛУЧАТЬ 16 000
Можно ещё по другому посчитать. Судя по объяве - зп от 180 грн в час
Если Работать по 10 часов- то 1800. в поляндии для нелегала -это отпуск.
Если работать 20 дней 36000 грн. А если ночью- 47000!!! Продавец!
Скоро поляки поедут в Сильпо работать

ржака)) прошпект продолжает мочить.
PS тем, кому не за что очки купить и лень фоту развернуть- 8000 за 180часов, возможно брутто и это до штрафов/вычетом, которые в ритейле сплошь и рядом.
ничего, ошибся всего лишь вчетверо, это ведь не существенно
Востаннє редагувалось antonivs3 в Вів 08 тра, 2018 15:38, всього редагувалось 3 разів.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 15:05

  airmax78 написав:Отправил резюме. Свое и жены. Это же 94000 грн. в месяц на двоих. Реально респект самый ценный дописувач в этой ветке. Не надо его больше банить.

Макс, я в повара кулинарии иду, там 250грн/час, уже к Эктору на экспресс-курсы записуюсь, фартух бабушкин глажу. Айда вскладчину убер-блэк наймем на регулярные рейсы дом-сильпо-дом, че на длинной эске мне одному кататься?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 15:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antonivs3 написав:я в повара кулинарии иду, там 250грн/час

астрономический час-60 мин
академический час-45 мин
может быть кулинарный( час-180 мин? Уточните для начала.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 15:18

Serg-ik какая разница- 47тыс для ночного продавца, у повара больше, я уже согласен (пока поляки не подоспели)
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 15:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Только что на Красноармейской видел как эвакуатор забирал неправильно запаркованный бус. Пэрэмога!

Интересно, в предвыборный год продолжат начатое, или популизм победит все-таки?
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 15:47

  antonivs3 написав:
  Uniq00 написав:а ну да, сорри ошибся про 180 грн в час
но зп в 15600 - это реальность у продавца, надо всего лишь работать в ночную смену. Зато людей мало, лафа!

поговорите с ПОПой- не пройдет, сядете на его место, на нем ваши навыки очень востребованы.
в реальности три реальных продавца киевского реального ритейла, когда им подняли на штуку аренду трехи, в некотором *****. (уточняю- штуку гривен, на троих)


Жлобы! Это всего по 333.(3) грн на торгаша в месяц! Считай -2 чашечки кофе, всего то.

Кстати, мой водитель никогда не есть и не пьет в Макдональдсе-говорит что это очень дорого
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 15:48

Прочитал несколько последних страниц темы. Не пора ли уже её озаглавить:Когда начнётся обвал нереальных зарплат в Киеве? ;)
Аналіз даних в соціальних науках. Дорого.
ritter
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