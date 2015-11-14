Додано: Вів 08 тра, 2018 15:18

Serg-ik какая разница- 47тыс для ночного продавца, у повара больше, я уже согласен (пока поляки не подоспели)

Боже, Царя Шеколадного храни!

Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!