Парадиз. Ждем ЖК "Сильпо Плаза" для ночных кассиров
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Додано: Вів 08 тра, 2018 14:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Парадиз. Ждем ЖК "Сильпо Плаза" для ночных кассиров
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Додано: Вів 08 тра, 2018 14:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
и называться это будет типа "Ситиплазаеврошоп". Каждому покупателю-гид по супермаркету. Кассиры -с бабочкой, гиды-с галстуком, говорят на английском, польском, русском, украинском и турецком.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Вів 08 тра, 2018 14:39
Отправил резюме. Свое и жены. Это же 94000 грн. в месяц на двоих. Реально респект самый ценный дописувач в этой ветке. Не надо его больше банить.
Додано: Вів 08 тра, 2018 14:55
ржака)) прошпект продолжает мочить.
PS тем, кому не за что очки купить и лень фоту развернуть- 8000 за 180часов, возможно брутто и это до штрафов/вычетом, которые в ритейле сплошь и рядом.
ничего, ошибся всего лишь вчетверо, это ведь не существенно
Востаннє редагувалось antonivs3 в Вів 08 тра, 2018 15:38, всього редагувалось 3 разів.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Вів 08 тра, 2018 15:05
Макс, я в повара кулинарии иду, там 250грн/час, уже к Эктору на экспресс-курсы записуюсь, фартух бабушкин глажу. Айда вскладчину убер-блэк наймем на регулярные рейсы дом-сильпо-дом, че на длинной эске мне одному кататься?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Вів 08 тра, 2018 15:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
астрономический час-60 мин
академический час-45 мин
может быть кулинарный( час-180 мин? Уточните для начала.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Вів 08 тра, 2018 15:18
Serg-ik какая разница- 47тыс для ночного продавца, у повара больше, я уже согласен (пока поляки не подоспели)
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Вів 08 тра, 2018 15:21
поговорите с ПОПой- не пройдет, сядете на его место, на нем ваши навыки очень востребованы.
в реальности три реальных продавца киевского реального ритейла, когда им подняли на штуку аренду трехи, в некотором *****. (уточняю- штуку гривен, на троих)
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Вів 08 тра, 2018 15:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Только что на Красноармейской видел как эвакуатор забирал неправильно запаркованный бус. Пэрэмога!
Интересно, в предвыборный год продолжат начатое, или популизм победит все-таки?
Додано: Вів 08 тра, 2018 15:47
Жлобы! Это всего по 333.(3) грн на торгаша в месяц! Считай -2 чашечки кофе, всего то.
Кстати, мой водитель никогда не есть и не пьет в Макдональдсе-говорит что это очень дорого
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