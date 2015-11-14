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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 тра, 2018 15:48
Прочитал несколько последних страниц темы. Не пора ли уже её озаглавить:Когда начнётся обвал нереальных зарплат в Киеве?
Аналіз даних в соціальних науках. Дорого.
Додано: Вів 08 тра, 2018 15:50
я прошу прощения, с какого xера вы обсуждаете, тем более хамите на основании сообщения с другой ветки? да, я однозначно утверждаю, что квартиры в первой очереди моего комплекса и вся парковка раскуплены.. я не продавец, не покупатель, не специалист КРЖН уже и не инвестор. понятия не имею по каким схемам - возможно, какие-то рассрочки от застройщика и т.д. живу я тут, отвалите.
Додано: Вів 08 тра, 2018 15:56
После выборов слова "реформа", "требования мвф" и "евроинтеграция" просто тихо исчезнут из медиа-пространства и забудутся навсегда.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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