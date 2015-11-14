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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1040104110421043

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 831
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
77
Гарні, "модні" МОПи
3%
22
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
175
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
65
Раціональне планування та метраж
16%
130
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
155
Якість будівництва
15%
126
Всього голосів : 831
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 15:48

Прочитал несколько последних страниц темы. Не пора ли уже её озаглавить:Когда начнётся обвал нереальных зарплат в Киеве? ;)
Аналіз даних в соціальних науках. Дорого.
ritter
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 15:50

  zahar_ написав:
  Tribeca написав:Захар удивляет.

Написано же - все 800 квартир выкуплено, но сразу заселились единицы.
ВЫКУПЛЕНО.

Монолит за первый год заселяется на 30-50%, через два года уже живут 70-80%. Оставшиеся 20-30% могут заселяться очень долго.

Но у квартир есть хозяева и они имеют определенные планы. Так что это уже не "навес".

Натаха тебе на заборе "хрен" напишут, а за забором "хрена" нет, там дрова лежат.
Брехло набрехало что 800 квартир выкуплено - нет сейчас такого спроса.
Учи матчасть. :wink:

я прошу прощения, с какого xера вы обсуждаете, тем более хамите на основании сообщения с другой ветки? да, я однозначно утверждаю, что квартиры в первой очереди моего комплекса и вся парковка раскуплены.. я не продавец, не покупатель, не специалист КРЖН уже и не инвестор. понятия не имею по каким схемам - возможно, какие-то рассрочки от застройщика и т.д. живу я тут, отвалите.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 15:56

  Tribeca написав:Только что на Красноармейской видел как эвакуатор забирал неправильно запаркованный бус. Пэрэмога!

Интересно, в предвыборный год продолжат начатое, или популизм победит все-таки?

После выборов слова "реформа", "требования мвф" и "евроинтеграция" просто тихо исчезнут из медиа-пространства и забудутся навсегда. :roll:
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Эгоист
 
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