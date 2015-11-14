zahar_ написав:Tribeca написав:Захар удивляет.
Написано же - все 800 квартир выкуплено, но сразу заселились единицы.
ВЫКУПЛЕНО.
Монолит за первый год заселяется на 30-50%, через два года уже живут 70-80%. Оставшиеся 20-30% могут заселяться очень долго.
Но у квартир есть хозяева и они имеют определенные планы. Так что это уже не "навес".
Натаха тебе на заборе "хрен" напишут, а за забором "хрена" нет, там дрова лежат.
Брехло набрехало что 800 квартир выкуплено - нет сейчас такого спроса.
Учи матчасть.
я прошу прощения, с какого xера вы обсуждаете, тем более хамите на основании сообщения с другой ветки? да, я однозначно утверждаю, что квартиры в первой очереди моего комплекса и вся парковка раскуплены.. я не продавец, не покупатель, не специалист КРЖН уже и не инвестор. понятия не имею по каким схемам - возможно, какие-то рассрочки от застройщика и т.д. живу я тут, отвалите.