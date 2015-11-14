Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Написано же - все 800 квартир выкуплено, но сразу заселились единицы. ВЫКУПЛЕНО.
Монолит за первый год заселяется на 30-50%, через два года уже живут 70-80%. Оставшиеся 20-30% могут заселяться очень долго.
Но у квартир есть хозяева и они имеют определенные планы. Так что это уже не "навес".
Натаха тебе на заборе "хрен" напишут, а за забором "хрена" нет, там дрова лежат. Брехло набрехало что 800 квартир выкуплено - нет сейчас такого спроса. Учи матчасть.
я прошу прощения, с какого xера вы обсуждаете, тем более хамите на основании сообщения с другой ветки? да, я однозначно утверждаю, что квартиры в первой очереди моего комплекса и вся парковка раскуплены.. я не продавец, не покупатель, не специалист КРЖН уже и не инвестор. понятия не имею по каким схемам - возможно, какие-то рассрочки от застройщика и т.д. живу я тут, отвалите.
Tribeca написав:Только что на Красноармейской видел как эвакуатор забирал неправильно запаркованный бус. Пэрэмога!
Интересно, в предвыборный год продолжат начатое, или популизм победит все-таки?
Ещё бы пару дней ударными темпами поработать на михайловской, цены бы им не было. А потом рейдом пройтись по д***** не понимающих знак "для людей с ограниченными возможностями". Вот только одного заберёшь, а тут же следующий му*** паркуется.
Пс Отступление о полиции. Родственник податься решил. Прошёл все предворительные тесты, уже обучается. В общем в группе из 22 человек только 2ое не из бывших. Он и ещё какой то тип, остальные двадцать бывшие, включая люстрированных майоров. Одно радует, что бывшим нужно в ато на три месяца съездить
Востаннє редагувалось hume в Вів 08 тра, 2018 16:10, всього редагувалось 1 раз.
antonivs3 написав:а три реальных продавца ритейла, когда им подняли на штуку аренду трехи, в некотором *****
Жлобы! Это всего по 333грн в месяц! Считай -2 чашечки кофе, всего то. Кстати, мой водитель никогда не есть и не пьет в Макдональдсе-говорит что это очень дорого
это минус 2 чашечки по будним дням. (эспрессо/американо из аппарата в кассовых зонах Сильпо, 7грн) сколько же вы, нежлоб, платите своему водителю? я сам думал к знакомому попроситься, но что-то не вижу, чтобы они и прочий персонал как сыр в масле, да и на автомате ездить не умею- засыпать начинаю
Боже, Царя Шеколадного храни! Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Tribeca написав:Думаю об этом очень активно. Обо всем рассказать не могу пока, но по Крушам мозгую очень сильно
Кстати, Нацдружины передают лендлордам пламенный привет и обещают позаботится о том, что бы Киев не был перенаселен.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Написано же - все 800 квартир выкуплено, но сразу заселились единицы. ВЫКУПЛЕНО.
Монолит за первый год заселяется на 30-50%, через два года уже живут 70-80%. Оставшиеся 20-30% могут заселяться очень долго.
Но у квартир есть хозяева и они имеют определенные планы. Так что это уже не "навес".
Натаха тебе на заборе "хрен" напишут, а за забором "хрена" нет, там дрова лежат. Брехло набрехало что 800 квартир выкуплено - нет сейчас такого спроса. Учи матчасть.
я прошу прощения, с какого xера вы обсуждаете, тем более хамите на основании сообщения с другой ветки? да, я однозначно утверждаю, что квартиры в первой очереди моего комплекса и вся парковка раскуплены.. я не продавец, не покупатель, не специалист КРЖН уже и не инвестор. понятия не имею по каким схемам - возможно, какие-то рассрочки от застройщика и т.д. живу я тут, отвалите.
Не расказывайте басни - "я однозначно утверждаю, что квартиры в первой очереди моего комплекса и вся парковка раскуплены". Вы в интернете можете заявить шо вы папа римский и шо? Тут финансисты подкованные их на мякине пустозвонством про всё раскуплено не проведёшь. Дуйте в топики где джентельменам на слово верят. А тут ваша ложь про ФСЁ раскуплено не проканает. Ибо продажи на первичке по сравнению с 2013 годом упали на 70%. Учите матчасть. Гы. Дядя даже название ЖК не назвал, дабы не опростоволосится на фактах.
Востаннє редагувалось zahar_ в Вів 08 тра, 2018 16:53, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Tribeca написав:Каждый раз когда я думаю что это дно - оказывается что нет.
Всё это уже где-то было, описано и переписано, снято и переснято. Даже БОЛЬШОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО уже начиналось в каком-то царстве.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США