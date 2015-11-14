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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1040104110421043

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 831
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
77
Гарні, "модні" МОПи
3%
22
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
175
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
65
Раціональне планування та метраж
16%
130
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
155
Якість будівництва
15%
126
Всього голосів : 831
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 15:50

  zahar_ написав:
  Tribeca написав:Захар удивляет.

Написано же - все 800 квартир выкуплено, но сразу заселились единицы.
ВЫКУПЛЕНО.

Монолит за первый год заселяется на 30-50%, через два года уже живут 70-80%. Оставшиеся 20-30% могут заселяться очень долго.

Но у квартир есть хозяева и они имеют определенные планы. Так что это уже не "навес".

Натаха тебе на заборе "хрен" напишут, а за забором "хрена" нет, там дрова лежат.
Брехло набрехало что 800 квартир выкуплено - нет сейчас такого спроса.
Учи матчасть. :wink:

я прошу прощения, с какого xера вы обсуждаете, тем более хамите на основании сообщения с другой ветки? да, я однозначно утверждаю, что квартиры в первой очереди моего комплекса и вся парковка раскуплены.. я не продавец, не покупатель, не специалист КРЖН уже и не инвестор. понятия не имею по каким схемам - возможно, какие-то рассрочки от застройщика и т.д. живу я тут, отвалите.
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 16:10

  Tribeca написав:Только что на Красноармейской видел как эвакуатор забирал неправильно запаркованный бус. Пэрэмога!

Интересно, в предвыборный год продолжат начатое, или популизм победит все-таки?

Ещё бы пару дней ударными темпами поработать на михайловской, цены бы им не было. А потом рейдом пройтись по д***** не понимающих знак "для людей с ограниченными возможностями". Вот только одного заберёшь, а тут же следующий му*** паркуется.

Пс
Отступление о полиции. Родственник податься решил. Прошёл все предворительные тесты, уже обучается. В общем в группе из 22 человек только 2ое не из бывших. Он и ещё какой то тип, остальные двадцать бывшие, включая люстрированных майоров. Одно радует, что бывшим нужно в ато на три месяца съездить
Востаннє редагувалось hume в Вів 08 тра, 2018 16:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 16:14

  Эгоист написав:
  Tribeca написав:Без внешних вливаний (а их пока делает только МВФ) экономика обрушится.

А с ними и цены КРЖН. А вы Круши не продали. :(



Думаю об этом очень активно. Обо всем рассказать не могу пока, но по Крушам мозгую очень сильно
Tribeca
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 16:18

  Tribeca написав:
  antonivs3 написав:а три реальных продавца ритейла, когда им подняли на штуку аренду трехи, в некотором *****

Жлобы! Это всего по 333грн в месяц! Считай -2 чашечки кофе, всего то.
Кстати, мой водитель никогда не есть и не пьет в Макдональдсе-говорит что это очень дорого

это минус 2 чашечки по будним дням. (эспрессо/американо из аппарата в кассовых зонах Сильпо, 7грн)
сколько же вы, нежлоб, платите своему водителю?
я сам думал к знакомому попроситься, но что-то не вижу, чтобы они и прочий персонал как сыр в масле, да и на автомате ездить не умею- засыпать начинаю
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 16:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Плачу 6000. Работает дедок, он еще пенсию получает и субсидию (я плачу кешем), доволен как слон.

Да и график у меня ненапряжный, привези-подай, я часто сам стал за рулем ездить, особенно с Мальвинами - третий в машине лишний.

Дедок ко мне привык, его все устраивает.

Это поколение Беби-бумеров, на МБА учат что им можно платить мало, главное им -стабильность и рассказывать какие они незаменимые.

А вообще нормальный молодой водитель на фулдей конечно дороже будет.

Хотя там очень разномастная публика.

Помню когда собеседовал водятлов- аж офигевал.

То прийдет мужик от которогр воняет (не мылся неделю наверное), то бывший зек, то просто тупит страшно. Эти конечно дешево стоят, но нах они нужны
Tribeca
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 16:29

  Tribeca написав:Думаю об этом очень активно. Обо всем рассказать не могу пока, но по Крушам мозгую очень сильно

Кстати, Нацдружины передают лендлордам пламенный привет и обещают позаботится о том, что бы Киев не был перенаселен. :oops:
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 16:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Эгоист, цэ прэкрасно.

Каждый раз когда я думаю что это дно - оказывается что нет. Думал дно это было с циганами, но смотрю нет
Tribeca
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 16:46

  sequence написав:
  zahar_ написав:
  Tribeca написав:Захар удивляет.

Написано же - все 800 квартир выкуплено, но сразу заселились единицы.
ВЫКУПЛЕНО.

Монолит за первый год заселяется на 30-50%, через два года уже живут 70-80%. Оставшиеся 20-30% могут заселяться очень долго.

Но у квартир есть хозяева и они имеют определенные планы. Так что это уже не "навес".

Натаха тебе на заборе "хрен" напишут, а за забором "хрена" нет, там дрова лежат.
Брехло набрехало что 800 квартир выкуплено - нет сейчас такого спроса.
Учи матчасть. :wink:

я прошу прощения, с какого xера вы обсуждаете, тем более хамите на основании сообщения с другой ветки? да, я однозначно утверждаю, что квартиры в первой очереди моего комплекса и вся парковка раскуплены.. я не продавец, не покупатель, не специалист КРЖН уже и не инвестор. понятия не имею по каким схемам - возможно, какие-то рассрочки от застройщика и т.д. живу я тут, отвалите.

Не расказывайте басни - "я однозначно утверждаю, что квартиры в первой очереди моего комплекса и вся парковка раскуплены". Вы в интернете можете заявить шо вы папа римский и шо?
Тут финансисты подкованные их на мякине пустозвонством про всё раскуплено не проведёшь.
Дуйте в топики где джентельменам на слово верят. А тут ваша ложь про ФСЁ раскуплено не проканает.
Ибо продажи на первичке по сравнению с 2013 годом упали на 70%.
Учите матчасть. :roll:
Гы. Дядя даже название ЖК не назвал, дабы не опростоволосится на фактах.
Востаннє редагувалось zahar_ в Вів 08 тра, 2018 16:53, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 16:48

  Tribeca написав:Каждый раз когда я думаю что это дно - оказывается что нет.

Всё это уже где-то было, описано и переписано, снято и переснято.
Даже БОЛЬШОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО уже начиналось в каком-то царстве. :mrgreen:
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"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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