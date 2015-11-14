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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1042104310441045>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 831
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
77
Гарні, "модні" МОПи
3%
22
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
175
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
65
Раціональне планування та метраж
16%
130
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
155
Якість будівництва
15%
126
Всього голосів : 831
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 20:49

Хомякоид покупают в каждом месяце, просто апрель один из четырёх месяцев в году когда покупают активнее
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 21:01

  Оранжевый-хит сезона написав:Хомякоид покупают в каждом месяце, просто апрель один из четырёх месяцев в году когда покупают активнее


Остальные сентябрь, октябрь, ноябрь я правильно понимаю ?
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 21:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Продажи новостроя потихоньку выравниваются, главным образом по причине того что резко уменьшилось количество выставляемых котлованов.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 21:05

  Оранжевый-хит сезона написав:Продажи новостроя потихоньку выравниваются, главным образом по причине того что резко уменьшилось количество выставляемых котлованов.



И отлично!
Ждем банкротства 1-2 застройщиков
Tribeca
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 21:14

  Tribeca написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Продажи новостроя потихоньку выравниваются, главным образом по причине того что резко уменьшилось количество выставляемых котлованов.



И отлично!
Ждем банкротства 1-2 застройщиков

А Эврика сдаётся через две недели.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 21:16

  Долярчик написав:"розводяги" - не сплять! :mrgreen:
http://officialreg.online/tranzitz.html

смейтесь дальше- я свои $2407-$1.7 только что уже получил, спешно обзваниваю родственников, друзей (10% с каждого), и знакомых (по 25%)
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 21:21

  antonivs3 написав:
  Долярчик написав:"розводяги" - не сплять! :mrgreen:
http://officialreg.online/tranzitz.html

смейтесь дальше- я свои $2407-$1.7 только что уже получил, спешно обзваниваю родственников, друзей (10% с каждого), и знакомых (по 25%)

ага, і теж резюме в Сільпо відправили? :mrgreen:
... там зарплати "вот такой вишини..." :mrgreen: :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 21:25

  antonivs3 написав:
  Долярчик написав:"розводяги" - не сплять! :mrgreen:
http://officialreg.online/tranzitz.html

смейтесь дальше- я свои $2407-$1.7 только что уже получил, спешно обзваниваю родственников, друзей (10% с каждого), и знакомых (по 25%)



Блин, спасибо вам большое!

Отличный ресурс, я тоже свои 2400$ получил только что!

А тут многие ноют что денег нет - нужно просто не лениться и изучать все возможности!
Tribeca
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 21:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По прежнему говорю, что можно сейчас в короткую проинвестировать в Зэ Лейкс например.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 21:34

  Tribeca написав:
  antonivs3 написав:
  Долярчик написав:"розводяги" - не сплять! :mrgreen:
http://officialreg.online/tranzitz.html

смейтесь дальше- я свои $2407-$1.7 только что уже получил, спешно обзваниваю родственников, друзей (10% с каждого), и знакомых (по 25%)



Блин, спасибо вам большое!

Отличный ресурс, я тоже свои 2400$ получил только что!

А тут многие ноют что денег нет - нужно просто не лениться и изучать все возможности!

... правильно, треба не нити, а резюме в Сільпо відсилати! :mrgreen:
... і поспішіть, а то на такі високооплачувані роботи напевно вже черга, як на КРЖН :mrgreen:

п. с.
...і якого уууяяя в нас процвітають говносайти РФ????!

цитата "умов" того ж сайту
-
Договір-оферта про використання сервісу для авторів інфопродуктов і послугСервіс E-pay.tv, іменований далі «Сервіс» публікує цей Договір-оферту, далі «Оферта» або «Угода», що представляє собою публічну оферту за змістом ст. 437 Цивільного кодексу Російської Федерації щодо авторів Сервісу E-pay.tv, далі «Автор».
:evil:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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