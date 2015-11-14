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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 тра, 2018 20:49
Хомякоид покупают в каждом месяце, просто апрель один из четырёх месяцев в году когда покупают активнее
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Вів 08 тра, 2018 21:01
Додано: Вів 08 тра, 2018 21:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Продажи новостроя потихоньку выравниваются, главным образом по причине того что резко уменьшилось количество выставляемых котлованов.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Вів 08 тра, 2018 21:05
Додано: Вів 08 тра, 2018 21:14
А Эврика сдаётся через две недели.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Вів 08 тра, 2018 21:16
смейтесь дальше- я свои $2407-$1.7 только что уже получил, спешно обзваниваю родственников, друзей (10% с каждого), и знакомых (по 25%)
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Вів 08 тра, 2018 21:21
ага, і теж резюме в Сільпо відправили?
... там зарплати "вот такой вишини..."
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Вів 08 тра, 2018 21:25
Блин, спасибо вам большое!
Отличный ресурс, я тоже свои 2400$ получил только что!
А тут многие ноют что денег нет - нужно просто не лениться и изучать все возможности!
Додано: Вів 08 тра, 2018 21:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
По прежнему говорю, что можно сейчас в короткую проинвестировать в Зэ Лейкс например.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Вів 08 тра, 2018 21:34
... правильно, треба не нити, а резюме в Сільпо відсилати!
... і поспішіть, а то на такі високооплачувані роботи напевно вже черга, як на КРЖН
п. с.
...і якого уууяяя в нас процвітають говносайти РФ????!
цитата "умов" того ж сайту
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Договір-оферта про використання сервісу для авторів інфопродуктов і послугСервіс E-pay.tv, іменований далі «Сервіс» публікує цей Договір-оферту, далі «Оферта» або «Угода», що представляє собою публічну оферту за змістом ст. 437 Цивільного кодексу Російської Федерації щодо авторів Сервісу E-pay.tv, далі «Автор».
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
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