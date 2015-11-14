Натаха уня про - резко уменьшилось количество выставляемых котлованов - балаболит. Я ему приводил цифры которые его трындёж развенчивают.
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Додано: Вів 08 тра, 2018 21:42
Натаха уня про - резко уменьшилось количество выставляемых котлованов - балаболит. Я ему приводил цифры которые его трындёж развенчивают.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 08 тра, 2018 22:02
да-да... мы тебе верим... факты в студию!
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