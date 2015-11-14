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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1042104310441045

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 831
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
77
Гарні, "модні" МОПи
3%
22
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
175
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
65
Раціональне планування та метраж
16%
130
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
155
Якість будівництва
15%
126
Всього голосів : 831
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 21:42

  Tribeca написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Продажи новостроя потихоньку выравниваются, главным образом по причине того что резко уменьшилось количество выставляемых котлованов.



И отлично!
Ждем банкротства 1-2 застройщиков

Натаха уня про - резко уменьшилось количество выставляемых котлованов - балаболит. Я ему приводил цифры которые его трындёж развенчивают.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 22:02

  zahar_ написав:
  Tribeca написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Продажи новостроя потихоньку выравниваются, главным образом по причине того что резко уменьшилось количество выставляемых котлованов.



И отлично!
Ждем банкротства 1-2 застройщиков

Натаха уня про - резко уменьшилось количество выставляемых котлованов - балаболит. Я ему приводил цифры которые его трындёж развенчивают.

да-да... мы тебе верим... факты в студию!
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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