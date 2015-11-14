Натаха уня про - резко уменьшилось количество выставляемых котлованов - балаболит. Я ему приводил цифры которые его трындёж развенчивают.
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Додано: Вів 08 тра, 2018 21:42
Натаха уня про - резко уменьшилось количество выставляемых котлованов - балаболит. Я ему приводил цифры которые его трындёж развенчивают.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 08 тра, 2018 22:02
да-да... мы тебе верим... факты в студию!
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Додано: Сер 09 тра, 2018 06:54
Уня озвуч в цифрах -"резко уменьшилось"? Может у на 5% умешилось а у тебя это "резко"?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Сер 09 тра, 2018 07:15
Та ладно, ничего не уменьшается, например Укрбуд и КГС выставляют новые котлованы как и прежде.
Напр:
И это не учитывая всякие республики и свитло-парки.
Додано: Сер 09 тра, 2018 07:28
Барака, видосы становятся всё круче и круче, завораживают проезжающие недалеко от ЖК поезда метро и грузовой поезд. Сам ЖК по мне ниочём, рядом заправка, развязка, нет собственной территории, рядом проезжает метро - но не останавливается, рядом жд дорога и дарницкое депо.
Додано: Сер 09 тра, 2018 07:34
Тоже заметили что уня балаболит?
Его нутро загончик Аленей. Как было так и есть.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Сер 09 тра, 2018 07:43
не манипулируйте, урбан парк это не 10 домов, это 1 дом который будут строить три года, потом второй... и т.д.
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Додано: Сер 09 тра, 2018 07:44
Фридом это свобода от комфорта проживания.
Плюс ещё строится по схеме уко - земля выдавалась под постройку бизнес центра.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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