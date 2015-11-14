RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1043104410451046

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 831
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
77
Гарні, "модні" МОПи
3%
22
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
175
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
65
Раціональне планування та метраж
16%
130
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
155
Якість будівництва
15%
126
Всього голосів : 831
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 08:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://www.obozrevatel.com/city/news/n ... -tabor.htm
Таки почувствовали, где им рады: подбираются все ближе и ближе к Круше. Ай нанэ, Трибека, принимайте гостей!
airmax78
 
Повідомлень: 24441
З нами з: 25.10.12
Подякував: 654 раз.
Подякували: 2785 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 08:34

  BIGor написав:
  baraka написав:ЖК Фридом, видео и панорамы

https://ua.m2bomber.com/newbuilding/540 ... zk-freedom

Барака, видосы становятся всё круче и круче, завораживают проезжающие недалеко от ЖК поезда метро и грузовой поезд. :idea: Сам ЖК по мне ниочём, рядом заправка, развязка, нет собственной территории, рядом проезжает метро - но не останавливается, рядом жд дорога и дарницкое депо.

В четком соответствии с названием: "Свобода". Свобода от инфраструктуры.
airmax78
 
Повідомлень: 24441
З нами з: 25.10.12
Подякував: 654 раз.
Подякували: 2785 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 08:55

  airmax78 написав:https://www.obozrevatel.com/city/news/na-naberezhnoj-v-kieve-romyi-razbili-novyij-tabor.htm
Таки почувствовали, где им рады: подбираются все ближе и ближе к Круше. Ай нанэ, Трибека, принимайте гостей!

Всё говно на Круши стекается :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 2695
З нами з: 19.07.08
Подякував: 195 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 08:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

перед дорожаем дедают окно?)
https://ub.com.ua/ru/promotions/ukrbud- ... gKs9vD_BwE
PrimusInterPares
 
Повідомлень: 177
З нами з: 07.06.16
Подякував: 21 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 08:57

  zahar_ написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Та ладно, ничего не уменьшается, например Укрбуд и КГС выставляют новые котлованы как и прежде.
Напр: https://kmb.ua/ua/objects/zhk-po-ul-klemanskaya/ 4 человейника.
https://kmb.ua/ua/objects/zhiloj-komple ... alnaya-11/ 7 человейников.
https://ub.com.ua/projects/zhitlovij-ko ... urban-park 10 человейников
https://ub.com.ua/projects/zhitlovij-ko ... solar-city 4 человейника.

И это не учитывая всякие республики и свитло-парки.

не манипулируйте, урбан парк это не 10 домов, это 1 дом который будут строить три года, потом второй... и т.д.

Конкретно тебя уня порвали за твой трындёж -"резко уменьшилось количество выставляемых котлованов."
А значит и первая часть твоего "марлезонского балета" - "Продажи новостроя потихоньку выравниваются" - очередная твоя брехня.
Уня зачем ты регулярно врёшь? :evil:[/quote]
балаболящий ты наш лужесиделец, опять сядешь в лужу споря со мной
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18517
З нами з: 20.04.08
Подякував: 349 раз.
Подякували: 436 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 09:33

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  baraka написав:ЖК Фридом, видео и панорамы

https://ua.m2bomber.com/newbuilding/540 ... zk-freedom

Барака, видосы становятся всё круче и круче, завораживают проезжающие недалеко от ЖК поезда метро и грузовой поезд. :idea: Сам ЖК по мне ниочём, рядом заправка, развязка, нет собственной территории, рядом проезжает метро - но не останавливается, рядом жд дорога и дарницкое депо.

В четком соответствии с названием: "Свобода". Свобода от инфраструктуры.


внизу колодца будет темновато слегка
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3020
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1552 раз.
Подякували: 906 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1043104410451046
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1069, 1070, 1071
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10700 1941475
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 тра, 2018 22:41
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 23091
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 99794
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (6395)
09.05.2018 09:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.