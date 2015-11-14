Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Барака, видосы становятся всё круче и круче, завораживают проезжающие недалеко от ЖК поезда метро и грузовой поезд. Сам ЖК по мне ниочём, рядом заправка, развязка, нет собственной территории, рядом проезжает метро - но не останавливается, рядом жд дорога и дарницкое депо.
В четком соответствии с названием: "Свобода". Свобода от инфраструктуры.
airmax78 написав:https://www.obozrevatel.com/city/news/na-naberezhnoj-v-kieve-romyi-razbili-novyij-tabor.htm Таки почувствовали, где им рады: подбираются все ближе и ближе к Круше. Ай нанэ, Трибека, принимайте гостей!
И это не учитывая всякие республики и свитло-парки.
не манипулируйте, урбан парк это не 10 домов, это 1 дом который будут строить три года, потом второй... и т.д.
Конкретно тебя уня порвали за твой трындёж -"резко уменьшилось количество выставляемых котлованов." А значит и первая часть твоего "марлезонского балета" - "Продажи новостроя потихоньку выравниваются" - очередная твоя брехня. Уня зачем ты регулярно врёшь? [/quote] балаболящий ты наш лужесиделец, опять сядешь в лужу споря со мной
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Барака, видосы становятся всё круче и круче, завораживают проезжающие недалеко от ЖК поезда метро и грузовой поезд. Сам ЖК по мне ниочём, рядом заправка, развязка, нет собственной территории, рядом проезжает метро - но не останавливается, рядом жд дорога и дарницкое депо.
В четком соответствии с названием: "Свобода". Свобода от инфраструктуры.