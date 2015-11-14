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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 тра, 2018 08:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
перед дорожаем дедают окно?)
Додано: Сер 09 тра, 2018 08:57
Конкретно тебя уня порвали за твой трындёж -"резко уменьшилось количество выставляемых котлованов."
А значит и первая часть твоего "марлезонского балета" - "Продажи новостроя потихоньку выравниваются" - очередная твоя брехня.
Уня зачем ты регулярно врёшь? [/quote]
балаболящий ты наш лужесиделец, опять сядешь в лужу споря со мной
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Сер 09 тра, 2018 09:33
внизу колодца будет темновато слегка
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Сер 09 тра, 2018 09:53
Ага. Так же когда ты трындел что доллар будет пА33 в прошлом году.
Трактор в поле тун-дудун
У нас уня прогнозун.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Сер 09 тра, 2018 10:20
Жаль, что Па19 Фридом, а не Солнечная Ривьера. А-то Ривьера с пляжем прикольная, даже чем-то напоминает ЖК Marquis. Интересно, шезлонги включены в квартплату?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Сер 09 тра, 2018 10:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
С Днем Победы!!
Ну что, если верить Уну, то сегодня будет старт избирательной компании
Додано: Сер 09 тра, 2018 10:43
Будет смешно, если вместо обещанного мордобоя, в морду получит только Уня (за предложение квартиры в Оранже).
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Сер 09 тра, 2018 11:06
Не, я верю в нациков - мордобой будет!
Ну а как еще расшевелить электорат, если у всех политиков рейтинги от 2 до 7%, а антирейтинги катастрофические?
Додано: Сер 09 тра, 2018 11:23
Начинаю подыскивать в Киеве комнату в блочном объщежитии за 7-8 куе.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Сер 09 тра, 2018 11:26
Какие такие антирейтинги? Это все кремлевская пропаганда!
Вся страна в едином порыве поддерживает и горячо любимого однотурового Гаранта, и кристально честное абсолютно некоррумпированное правительство(всеобщие продолжительные аплодисменты...)
И вообще, главный парад страны проходил возле Родины-Матери, а не в парке Славы.
А то, что возле Гаранта, кроме охранного батальона, попов и чиновников никого не было - это все требования безопасности - в военное время живем
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