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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1043104410451046

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 831
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
77
Гарні, "модні" МОПи
3%
22
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
175
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
65
Раціональне планування та метраж
16%
130
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
155
Якість будівництва
15%
126
Всього голосів : 831
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 10:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

С Днем Победы!!

Ну что, если верить Уну, то сегодня будет старт избирательной компании
Tribeca
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 10:43

  Tribeca написав:С Днем Победы!!

Ну что, если верить Уну, то сегодня будет старт избирательной компании

Будет смешно, если вместо обещанного мордобоя, в морду получит только Уня (за предложение квартиры в Оранже). :mrgreen:
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 11:23

Начинаю подыскивать в Киеве комнату в блочном объщежитии за 7-8 куе.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 11:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

PrimusInterPares написав:перед дорожаем дедают окно?)
https://ub.com.ua/ru/promotions/ukrbud- ... gKs9vD_BwE
Пусть дыбилы по такой цене покупают! В Оранж сити от Геоса 14500, на Правом берегу.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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