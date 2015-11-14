С Днем Победы!!
Ну что, если верить Уну, то сегодня будет старт избирательной компании
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 тра, 2018 10:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
С Днем Победы!!
Ну что, если верить Уну, то сегодня будет старт избирательной компании
Додано: Сер 09 тра, 2018 10:43
Будет смешно, если вместо обещанного мордобоя, в морду получит только Уня (за предложение квартиры в Оранже).
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Сер 09 тра, 2018 11:23
Начинаю подыскивать в Киеве комнату в блочном объщежитии за 7-8 куе.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Сер 09 тра, 2018 11:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Пусть дыбилы по такой цене покупают! В Оранж сити от Геоса 14500, на Правом берегу.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
|