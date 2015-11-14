С Днем Победы!!
Ну что, если верить Уну, то сегодня будет старт избирательной компании
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 тра, 2018 10:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
С Днем Победы!!
Ну что, если верить Уну, то сегодня будет старт избирательной компании
Додано: Сер 09 тра, 2018 10:43
Будет смешно, если вместо обещанного мордобоя, в морду получит только Уня (за предложение квартиры в Оранже).
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Сер 09 тра, 2018 11:23
Начинаю подыскивать в Киеве комнату в блочном объщежитии за 7-8 куе.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Сер 09 тра, 2018 11:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Пусть дыбилы по такой цене покупают! В Оранж сити от Геоса 14500, на Правом берегу.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Сер 09 тра, 2018 13:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Мне кажеться покупать сейчас нововстрой в свете грядущих выборов и вероятной смене власти сейчас очень рискованная затея.
Думал родственнику помочь инвестировать на регионе в котлован у хорошего застройщика (второй родственник работает не последнее лицо), теперь буду отговаривать.
Надо ждать перевыборов, и не только президента а верховную раду.
Очень велика вероятность нестабильности.
Риста по крайней мере до следующей осени не придвидеться, а мировой кризис подкрадывается.
Грядут смутные времена, лучше пересидеть в кеше в заграничном банке.
Додано: Сер 09 тра, 2018 13:33
Да у нас постоянно смутные времена. Если просто сидеть на берегу и ждать, пока мимо проплывет труп врага, то можно и не дождаться.
Додано: Сер 09 тра, 2018 13:36
Ну можно по другому сказать, кто с 2006-2008 ждет когда квартирки в Киеве в центре стоили сотни тысяч долларов уже дождался до вполне приличных 50-60 тыс. доларов.
Так что иногда есть смысл подождать.
Додано: Сер 09 тра, 2018 14:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
... то точно мимо кого-то проплывешь
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Сер 09 тра, 2018 14:17
Натт, Хомякоид прав.
Не ждать, а действовать - нужно, но это не значит что "нужно действовать в направлении котлованов".
В жизни есть и другие активности, кроме покупок квартир.
И сейчас ИМХО - один из неудачных периодов для покупок. Примерно как можно сказать о купивших в 2013 - вроде действовали, но по факту лучше бы выждали годика два.
Так и сейчас - лучше выждать годика два, если есть возможность.
И денежки свои, если они есть, держать не в гривне и подальше от ручек государства У.
Додано: Сер 09 тра, 2018 14:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати нефть уже 77 и ожидают ее рост в связи с выходом Трампа из сделки с Ираном. Может даже увидим 100$ за баррель в этом году.
Внимание, вопрос: кому из наших соседей выгодна высокая цена на нефть? Кто набирается бабла в свой бюджет?
И у кого ручки чешутся на соседей когда бабла в бюджете становится валом?
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