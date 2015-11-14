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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 тра, 2018 16:43
Ну как же так, после МБА путать стоимость
с себестоимостью
?. Для государства Непоп может и за 3000 долл./м2 построить.
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BIGor
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Додано: Сер 09 тра, 2018 17:10
BIGor написав:
Ну как же так, после МБА путать стоимость
с себестоимостью
?. Для государства Непоп может и за 3000 долл./м2 построить.
А почему для покупателя-захара с пачкой баксов в потной ладошек Непоп должен дешевле построить? Ведь школа имеет сметную стоимость и плановую прибыль, а квартиры- это коммерческий проект с целью максимально заработать, да ещё и нужно ОП содержать, маркетинг и т.д.
Оптом какгбы всегда дешевле
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Tribeca
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Додано: Сер 09 тра, 2018 17:19
Tribeca написав:
А почему для покупателя-захара с пачкой баксов в потной ладошек Непоп должен дешевле построить? Ведь школа имеет сметную стоимость и плановую прибыль, а квартиры- это коммерческий проект с целью максимально заработать, да ещё и нужно ОП содержать, маркетинг и т.д.
Оптом какгбы всегда дешевле
Потому что цена, на которую можно развести государство, у нас ограничивается... да ничем не ограничивается
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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Додано: Сер 09 тра, 2018 17:28
Tribeca написав:
С Днем Победы!!
Ну что, если верить Уну, то сегодня будет старт избирательной компании
Вчера Порох хорошую речь толкнул. Все по делу и почти ничего лишнего. Ну, почти. Чуть-чуть только самопиара проскочило. Но ненавязчиво.
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airmax78
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