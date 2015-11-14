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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1044104510461047

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 831
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
77
Гарні, "модні" МОПи
3%
22
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
175
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
65
Раціональне планування та метраж
16%
130
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
155
Якість будівництва
15%
126
Всього голосів : 831
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 16:43

  Tribeca написав:Непоп декларирует стоимость постройки школы 388 млн грн за 21000кв.м, или 18.5тыс грн/м.

Это общей площади. И без стоимости земли.

Врядли с/с жилья может быть намного ниже.

http://m.kievvlast.com.ua/news/zhitloin ... -zavedenij

Ну как же так, после МБА путать стоимость с себестоимостью?. Для государства Непоп может и за 3000 долл./м2 построить.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 17:10

  BIGor написав:
  Tribeca написав:Непоп декларирует стоимость постройки школы 388 млн грн за 21000кв.м, или 18.5тыс грн/м.

Это общей площади. И без стоимости земли.

Врядли с/с жилья может быть намного ниже.

http://m.kievvlast.com.ua/news/zhitloin ... -zavedenij

Ну как же так, после МБА путать стоимость с себестоимостью?. Для государства Непоп может и за 3000 долл./м2 построить.


А почему для покупателя-захара с пачкой баксов в потной ладошек Непоп должен дешевле построить? Ведь школа имеет сметную стоимость и плановую прибыль, а квартиры- это коммерческий проект с целью максимально заработать, да ещё и нужно ОП содержать, маркетинг и т.д.

Оптом какгбы всегда дешевле
Tribeca
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 17:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Tribeca написав:А почему для покупателя-захара с пачкой баксов в потной ладошек Непоп должен дешевле построить? Ведь школа имеет сметную стоимость и плановую прибыль, а квартиры- это коммерческий проект с целью максимально заработать, да ещё и нужно ОП содержать, маркетинг и т.д.

Оптом какгбы всегда дешевле

Потому что цена, на которую можно развести государство, у нас ограничивается... да ничем не ограничивается
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 17:28

  Tribeca написав:С Днем Победы!!

Ну что, если верить Уну, то сегодня будет старт избирательной компании

Вчера Порох хорошую речь толкнул. Все по делу и почти ничего лишнего. Ну, почти. Чуть-чуть только самопиара проскочило. Но ненавязчиво.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 18:33

  Хомякоид написав:
  Natt написав:Да у нас постоянно смутные времена. Если просто сидеть на берегу и ждать, пока мимо проплывет труп врага, то можно и не дождаться.


Ну можно по другому сказать, кто с 2006-2008 ждет когда квартирки в Киеве в центре стоили сотни тысяч долларов уже дождался до вполне приличных 50-60 тыс. доларов.

Так что иногда есть смысл подождать.

У Мюнихе за полтос эвро приличное шото можно найти?
Ну так шоб и новострой, как ГЕОС в центре Будапешта малоэтажный будует, и метраж не смарт с горшком в душевой кабине, и вид не в стену в трёх метрах, как я везде в Стамбуле наблюдаю.
И лучше не за полтос эвро, а за полтос долларов, скок там в эвро выйдет?
барабашов
 
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