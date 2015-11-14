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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 тра, 2018 17:19
Tribeca написав:
А почему для покупателя-захара с пачкой баксов в потной ладошек Непоп должен дешевле построить? Ведь школа имеет сметную стоимость и плановую прибыль, а квартиры- это коммерческий проект с целью максимально заработать, да ещё и нужно ОП содержать, маркетинг и т.д.
Оптом какгбы всегда дешевле
Потому что цена, на которую можно развести государство, у нас ограничивается... да ничем не ограничивается
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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Додано: Сер 09 тра, 2018 17:28
Tribeca написав:
С Днем Победы!!
Ну что, если верить Уну, то сегодня будет старт избирательной компании
Вчера Порох хорошую речь толкнул. Все по делу и почти ничего лишнего. Ну, почти. Чуть-чуть только самопиара проскочило. Но ненавязчиво.
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Додано: Сер 09 тра, 2018 18:33
Хомякоид написав: Natt написав:
Да у нас постоянно смутные времена. Если просто сидеть на берегу и ждать, пока мимо проплывет труп врага, то можно и не дождаться.
Ну можно по другому сказать, кто с 2006-2008 ждет когда квартирки в Киеве в центре стоили сотни тысяч долларов уже дождался до вполне приличных 50-60 тыс. доларов.
Так что иногда есть смысл подождать.
У Мюнихе за полтос эвро приличное шото можно найти?
Ну так шоб и новострой, как ГЕОС в центре Будапешта малоэтажный будует, и метраж не смарт с горшком в душевой кабине, и вид не в стену в трёх метрах, как я везде в Стамбуле наблюдаю.
И лучше не за полтос эвро, а за полтос долларов, скок там в эвро выйдет?
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барабашов
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Додано: Сер 09 тра, 2018 20:06
Вести из первых рук! Продана однушка в "Городе цветов" 42кв. со жлоб ремонтом без кухни и мебели за 40К. Тут же сдана в аренду. Готовится квартира над ней под тоже под продажу! Это уже не первый человек, скупивший две и более квартиры на котловане
! На Донца были куплены соседние трешка и однушка. Трешка для себя, однушка под аренду.
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rusramzik
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Додано: Сер 09 тра, 2018 20:20
rusramzik написав:
Вести из первых рук! Продана однушка в "Городе цветов" 42кв. со жлоб ремонтом без кухни и мебели за 40К. Тут же сдана в аренду. Готовится квартира над ней под тоже под продажу! Это уже не первый человек, скупивший две и более квартиры на котловане
! На Донца были куплены соседние трешка и однушка. Трешка для себя, однушка под аренду.
Гребут все же)
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remark
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Додано: Сер 09 тра, 2018 20:26
remark Точнее "Гребли", все были куплены на котлованах!
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rusramzik
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Додано: Сер 09 тра, 2018 20:27
rusramzik написав:remark
Точнее "Гребли", все были куплены на котлованах!
теперь по второму кругу за другие деньги, с надеждой потом продать дороже
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remark
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Додано: Сер 09 тра, 2018 20:47
remark написав: rusramzik написав:remark
Точнее "Гребли", все были куплены на котлованах!
теперь по второму кругу за другие деньги, с надеждой потом продать дороже
Зехер_ не купит - он уже комнату в общаге ищет.
Горшок на этаже необязателен - главное шоб была форточка и ведро
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барабашов
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Додано: Сер 09 тра, 2018 21:52
rusramzik написав:
Вести из первых рук! Продана однушка в "Городе цветов" 42кв. со жлоб ремонтом без кухни и мебели за 40К. Тут же сдана в аренду. Готовится квартира над ней под тоже под продажу! Это уже не первый человек, скупивший две и более квартиры на котловане
! На Донца были куплены соседние трешка и однушка. Трешка для себя, однушка под аренду.
Це провокація. Ніхто не ведіться. Не може бути продана однуха в шпаківні в іпенях без міської електрички за 40куе, тоді коли треху в холодному хрущику на тампере не можуть впарити за 30ку третій місяць... Захар.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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