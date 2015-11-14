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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1045104610471048

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 831
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
77
Гарні, "модні" МОПи
3%
22
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
175
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
65
Раціональне планування та метраж
16%
130
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
155
Якість будівництва
15%
126
Всього голосів : 831
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 08:17

  mfgroup написав:Продана прелесць 1к 30кв хруща на Нивках в состоянии недоделанный мегажлобремонт без мебели и санузла за 27. Под аренду. С Тампере- то просто не везёт пока.

На Тампере вся проблема в ленивых рылах, которые не хотят заработать на продаже.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 08:28

airmax78

Надо просто адекватную цену выставлять, думаю продажная цена трехи хруща в том районе 33-35 тыс.

Я так понял если хрущ не возле метро который можна втулить под аренду то такое добро никому не надо.

Все как я писал. Если не смениться президент на след. выборах ждем забитых окон годика так через три :lol:
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 09:08

  Хомякоид написав:airmax78

Надо просто адекватную цену выставлять, думаю продажная цена трехи хруща в том районе 33-35 тыс.

Я так понял если хрущ не возле метро который можна втулить под аренду то такое добро никому не надо.

На вторичке, всё что не очень подходит под аренду - не сильно востребовано, следовательно цена соответствующая.
70% покупок для жизни это новострой.
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 09:31

  барабашов написав:У Мюнихе за полтос эвро приличное шото можно найти?
Ну так шоб и новострой, как ГЕОС в центре Будапешта малоэтажный будует, и метраж не смарт с горшком в душевой кабине, и вид не в стену в трёх метрах, как я везде в Стамбуле наблюдаю.
И лучше не за полтос эвро, а за полтос долларов, скок там в эвро выйдет?

В мюнихе за полтос эвро можно разве что пенделя от араба получить.

В Киеве же можно умничать в оп топовых жк.но всё дорожает((
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 09:43

  hume написав:В мюнихе за полтос эвро можно разве что пенделя от араба получить.

В Киеве же можно умничать в оп топовых жк.но всё дорожает((

В Мюнхене, КБ, головной завод BMW и много ещё чего интересного расположено.
В Киеве, кроме прокуратур, судов и главков милиции и прочих подобных доходных мест особо ничего нет.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 09:46

  Хомякоид написав:airmax78

Надо просто адекватную цену выставлять, думаю продажная цена трехи хруща в том районе 33-35 тыс.

Я так понял если хрущ не возле метро который можна втулить под аренду то такое добро никому не надо.

Все как я писал. Если не смениться президент на след. выборах ждем забитых окон годика так через три :lol:

Почему в политичку на стромдомовку не заходите, а то там одни порохобо ы остались.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 09:50

  Хомякоид написав:airmax78

Надо просто адекватную цену выставлять, думаю продажная цена трехи хруща в том районе 33-35 тыс.

Я так понял если хрущ не возле метро который можна втулить под аренду то такое добро никому не надо.

Все как я писал. Если не смениться президент на след. выборах ждем забитых окон годика так через три :lol:

Забиты окна будут ГДЕ?
На Крушельницкой, Леси Украинке, Антоновича, в Оазисе или в зажопьях Троэщщыны?
Курс какой будет при "забитых окнах"?
барабашов
 
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  #<1 ... 1045104610471048
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