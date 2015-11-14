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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 тра, 2018 08:17
mfgroup написав:
Продана прелесць 1к 30кв хруща на Нивках в состоянии недоделанный мегажлобремонт без мебели и санузла за 27. Под аренду. С Тампере- то просто не везёт пока.
На Тампере вся проблема в ленивых рылах, которые не хотят заработать на продаже.
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airmax78
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Додано: Чет 10 тра, 2018 08:28
airmax78
Надо просто адекватную цену выставлять, думаю продажная цена трехи хруща в том районе 33-35 тыс.
Я так понял если хрущ не возле метро который можна втулить под аренду то такое добро никому не надо.
Все как я писал. Если не смениться президент на след. выборах ждем забитых окон годика так через три
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Хомякоид
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Додано: Чет 10 тра, 2018 09:08
Хомякоид написав:airmax78
Надо просто адекватную цену выставлять, думаю продажная цена трехи хруща в том районе 33-35 тыс. Я так понял если хрущ не возле метро который можна втулить под аренду то такое добро никому не надо.
На вторичке, всё что не очень подходит под аренду - не сильно востребовано, следовательно цена соответствующая.
70% покупок для жизни это новострой.
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UA
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Додано: Чет 10 тра, 2018 09:31
барабашов написав:
У Мюнихе за полтос эвро приличное шото можно найти?
Ну так шоб и новострой, как ГЕОС в центре Будапешта малоэтажный будует, и метраж не смарт с горшком в душевой кабине, и вид не в стену в трёх метрах, как я везде в Стамбуле наблюдаю.
И лучше не за полтос эвро, а за полтос долларов, скок там в эвро выйдет?
В мюнихе за полтос эвро можно разве что пенделя от араба получить.
В Киеве же можно умничать в оп топовых жк.но всё дорожает((
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hume
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Додано: Чет 10 тра, 2018 09:43
hume написав:
В мюнихе за полтос эвро можно разве что пенделя от араба получить.
В Киеве же можно умничать в оп топовых жк.но всё дорожает((
В Мюнхене, КБ, головной завод BMW и много ещё чего интересного расположено.
В Киеве, кроме прокуратур, судов и главков милиции и прочих подобных доходных мест особо ничего нет.
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UA
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Додано: Чет 10 тра, 2018 09:46
Хомякоид написав:airmax78
Надо просто адекватную цену выставлять, думаю продажная цена трехи хруща в том районе 33-35 тыс.
Я так понял если хрущ не возле метро который можна втулить под аренду то такое добро никому не надо.
Все как я писал. Если не смениться президент на след. выборах ждем забитых окон годика так через три
Почему в политичку на стромдомовку не заходите, а то там одни порохобо ы остались.
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Bolt
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Додано: Чет 10 тра, 2018 09:50
Хомякоид написав:airmax78
Надо просто адекватную цену выставлять, думаю продажная цена трехи хруща в том районе 33-35 тыс.
Я так понял если хрущ не возле метро который можна втулить под аренду то такое добро никому не надо.
Все как я писал. Если не смениться президент на след. выборах ждем забитых окон годика так через три
Забиты окна будут ГДЕ?
На Крушельницкой, Леси Украинке, Антоновича, в Оазисе или в зажопьях Троэщщыны?
Курс какой будет при "забитых окнах"?
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барабашов
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Додано: Чет 10 тра, 2018 09:55
Bolt написав: Хомякоид написав:airmax78
Надо просто адекватную цену выставлять, думаю продажная цена трехи хруща в том районе 33-35 тыс.
Я так понял если хрущ не возле метро который можна втулить под аренду то такое добро никому не надо.
Все как я писал. Если не смениться президент на след. выборах ждем забитых окон годика так через три
Почему в политичку на стромдомовку не заходите, а то там одни порохобо ы остались.
С ботами че спорить, надоело, мне кажеться очень много адекатных персонажей ушло с Строимдома, не интересно стало общаться.
Для Гриценко щас готовлю доклад, по Германии и что можно внедрить в Украине.
Порох не будет президентом второй срок, был в Украине ни один не сказал что его поддерживает.
Кто будет следующим, вот вопрос.
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Хомякоид
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Додано: Чет 10 тра, 2018 09:57
Хомякоид написав:
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С ботами че спорить, надоело, мне кажеться очень много адекатных персонажей ушло с Строимдома, не интересно стало общаться. Для Гриценко
щас готовлю доклад, по Германии и что можно внедрить в Украине.
Порох не будет президентом второй срок, был в Украине ни один не сказал что его поддерживает.
Кто будет следующим, вот вопрос.
Воистину деньги не пахнут.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Додано: Чет 10 тра, 2018 10:00
Хомякоид написав:
Для Гриценко щас готовлю доклад, по Германии и что можно внедрить в Украине.
Недавно встретил на улице Гриценко! Почему-то на душе сразу стало хорошо и весело как во времена Ющенко. Как думаете, нужно сходить в церковь и поставить свечку?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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