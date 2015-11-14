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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 тра, 2018 10:01
Первый написав: Хомякоид написав:
.
С ботами че спорить, надоело, мне кажеться очень много адекатных персонажей ушло с Строимдома, не интересно стало общаться. Для Гриценко
щас готовлю доклад, по Германии и что можно внедрить в Украине.
Порох не будет президентом второй срок, был в Украине ни один не сказал что его поддерживает.
Кто будет следующим, вот вопрос.
Воистину деньги не пахнут.
Не знаю, может это дико звучит, но делаю на добровольных началах. Общаюсь с Гриценко с 2013 года через фейсбук.
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Додано: Чет 10 тра, 2018 10:02
Первый написав: Хомякоид написав:
.
С ботами че спорить, надоело, мне кажеться очень много адекатных персонажей ушло с Строимдома, не интересно стало общаться. Для Гриценко
щас готовлю доклад, по Германии и что можно внедрить в Украине.
Порох не будет президентом второй срок, был в Украине ни один не сказал что его поддерживает.
Кто будет следующим, вот вопрос.
Воистину деньги не пахнут.
еще одно доказательство того, шо никакое образование ума не прибавляет
даже в германии
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 10 тра, 2018 10:04
барабашов написав: Хомякоид написав:airmax78
Надо просто адекватную цену выставлять, думаю продажная цена трехи хруща в том районе 33-35 тыс.
Я так понял если хрущ не возле метро который можна втулить под аренду то такое добро никому не надо.
Все как я писал. Если не смениться президент на след. выборах ждем забитых окон годика так через три
Забиты окна будут ГДЕ?
На Крушельницкой, Леси Украинке, Антоновича, в Оазисе или в зажопьях Троэщщыны?
Курс какой будет при "забитых окнах"?
Мабуть в чабанах. Клієнт перестане здавати свою прєлєсть і заб'є вікна.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Додано: Чет 10 тра, 2018 10:12
Эгоист написав: Хомякоид написав:
Для Гриценко щас готовлю доклад, по Германии и что можно внедрить в Украине.
Недавно встретил на улице Гриценко! Почему-то на душе сразу стало хорошо и весело как во времена Ющенко. Как думаете, нужно сходить в церковь и поставить свечку?
100%. Ибо победа Гриценко это только в результате чуда, на уровне по-круче всех библейских чудес.
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Додано: Чет 10 тра, 2018 10:13
Эгоист написав: Хомякоид написав:
Для Гриценко щас готовлю доклад, по Германии и что можно внедрить в Украине.
Недавно встретил на улице Гриценко! Почему-то на душе сразу стало хорошо и весело как во времена Ющенко. Как думаете, нужно сходить в церковь и поставить свечку?
Руки помыть с мылом
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Додано: Чет 10 тра, 2018 10:14
UA написав:
В Мюнхене, КБ, головной завод BMW и много ещё чего интересного
а в Киеве все промзоны перепрофилируют под жильё. В какой-то момент проснутся и поймут, что народу полно, но многим работать негде.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Додано: Чет 10 тра, 2018 10:19
Faceless написав:
Руки помыть с мылом
Вы думаете он Гриценко руками трогал?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Додано: Чет 10 тра, 2018 10:19
Serg-ik написав: UA написав:
В Мюнхене, КБ, головной завод BMW и много ещё чего интересного
а в Киеве все промзоны перепрофилируют под жильё. В какой-то момент проснутся и поймут, что народу полно, но многим работать негде.
Во всем мире, новый технологический уклад не предусматривает работу людей на предприятиях. Другое дело, что у нас автоматизировать нечего, производства нет.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Додано: Чет 10 тра, 2018 10:38
Я так понимаю Гриценко с Тимошенко - это именно те люди, которые создадут в Украине условия для технологической революции.
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Додано: Чет 10 тра, 2018 10:46
У Грицика шансы мизерные, а вот Юлька могёт....
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