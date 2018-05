Додано: Чет 10 тра, 2018 10:02

С ботами че спорить, надоело, мне кажеться очень много адекатных персонажей ушло с Строимдома, не интересно стало общаться.

Для Гриценко щас готовлю доклад, по Германии и что можно внедрить в Украине.

Порох не будет президентом второй срок, был в Украине ни один не сказал что его поддерживает.

еще одно доказательство того, шо никакое образование ума не прибавляет

