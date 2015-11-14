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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1047104810491050

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 831
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
77
Гарні, "модні" МОПи
3%
22
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
175
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
65
Раціональне планування та метраж
16%
130
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
155
Якість будівництва
15%
126
Всього голосів : 831
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 10:51

  Эгоист написав:Во всем мире, новый технологический уклад не предусматривает работу людей на предприятиях. Другое дело, что у нас автоматизировать нечего, производства нет.

Новый технологический уклад подразумевает напряженную работу не лопатой, а в КБ, лабораториях, фундаментальные исследование (на перспективу).
Бонус для населения, это возможность работать не по 10-12 часов в день, а по 5-6.
В Украине, почему то принято считать, проявлением нового тех. уклада открытие нового ТРЦ или застройку промзоны.
ПС. Период мирового накопления госдолга скоро закончится.
Куда девать огромную кучу населения лишнего населения хз. Лопат всем не хватит.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 10:56

  UA написав:
  Эгоист написав:Во всем мире, новый технологический уклад не предусматривает работу людей на предприятиях. Другое дело, что у нас автоматизировать нечего, производства нет.

Новый технологический уклад подразумевает напряженную работу не лопатой, а в КБ, лабораториях, фундаментальные исследование (на перспективу).
Бонус для населения, это возможность работать не по 10-12 часов в день, а по 5-6.
В Украине, почему то принято считать, проявлением нового тех. уклада открытие нового ТРЦ или застройку промзоны.
ПС. Период мирового накопления госдолга скоро закончится.
Куда девать огромную кучу населения лишнего населения хз. Лопат всем не хватит.

В Киеве даже делового центра нет. Потому, что его не для кого строить.
ПС. Мозгов, что бы сидеть в КБ точно не у всех хватит.
ППС. Нефть идет вверх. Трамп отказывается от сделки по Ирану. Саудиты объявляют о начале разработки своего ядерного оружия. По-моему, исход очевиден.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 11:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Эгоист написав:По-моему, исход очевиден.

будетдаражать?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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