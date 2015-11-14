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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 тра, 2018 10:51
Эгоист написав:
Во всем мире, новый технологический уклад не предусматривает работу людей на предприятиях. Другое дело, что у нас автоматизировать нечего, производства нет.
Новый технологический уклад подразумевает напряженную работу не лопатой, а в КБ, лабораториях, фундаментальные исследование (на перспективу).
Бонус для населения, это возможность работать не по 10-12 часов в день, а по 5-6.
В Украине, почему то принято считать, проявлением нового тех. уклада открытие нового ТРЦ или застройку промзоны.
ПС. Период мирового накопления госдолга скоро закончится.
Куда девать огромную кучу населения лишнего населения хз. Лопат всем не хватит.
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UA
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Додано: Чет 10 тра, 2018 10:56
UA написав: Эгоист написав:
Во всем мире, новый технологический уклад не предусматривает работу людей на предприятиях. Другое дело, что у нас автоматизировать нечего, производства нет.
Новый технологический уклад подразумевает напряженную работу не лопатой, а в КБ, лабораториях, фундаментальные исследование (на перспективу).
Бонус для населения, это возможность работать не по 10-12 часов в день, а по 5-6.
В Украине, почему то принято считать, проявлением нового тех. уклада открытие нового ТРЦ или застройку промзоны.
ПС. Период мирового накопления госдолга скоро закончится.
Куда девать огромную кучу населения лишнего населения хз. Лопат всем не хватит.
В Киеве даже делового центра нет. Потому, что его не для кого строить.
ПС. Мозгов, что бы сидеть в КБ точно не у всех хватит.
ППС. Нефть идет вверх. Трамп отказывается от сделки по Ирану. Саудиты объявляют о начале разработки своего ядерного оружия. По-моему, исход очевиден.
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"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Додано: Чет 10 тра, 2018 11:13
Эгоист написав:
По-моему, исход очевиден.
будетдаражать?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Serg-ik
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