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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1048104910501051>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 831
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
77
Гарні, "модні" МОПи
3%
22
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
175
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
65
Раціональне планування та метраж
16%
130
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
155
Якість будівництва
15%
126
Всього голосів : 831
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 10:51

  Эгоист написав:Во всем мире, новый технологический уклад не предусматривает работу людей на предприятиях. Другое дело, что у нас автоматизировать нечего, производства нет.

Новый технологический уклад подразумевает напряженную работу не лопатой, а в КБ, лабораториях, фундаментальные исследование (на перспективу).
Бонус для населения, это возможность работать не по 10-12 часов в день, а по 5-6.
В Украине, почему то принято считать, проявлением нового тех. уклада открытие нового ТРЦ или застройку промзоны.
ПС. Период мирового накопления госдолга скоро закончится.
Куда девать огромную кучу населения лишнего населения хз. Лопат всем не хватит.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 10:56

  UA написав:
  Эгоист написав:Во всем мире, новый технологический уклад не предусматривает работу людей на предприятиях. Другое дело, что у нас автоматизировать нечего, производства нет.

Новый технологический уклад подразумевает напряженную работу не лопатой, а в КБ, лабораториях, фундаментальные исследование (на перспективу).
Бонус для населения, это возможность работать не по 10-12 часов в день, а по 5-6.
В Украине, почему то принято считать, проявлением нового тех. уклада открытие нового ТРЦ или застройку промзоны.
ПС. Период мирового накопления госдолга скоро закончится.
Куда девать огромную кучу населения лишнего населения хз. Лопат всем не хватит.

В Киеве даже делового центра нет. Потому, что его не для кого строить.
ПС. Мозгов, что бы сидеть в КБ точно не у всех хватит.
ППС. Нефть идет вверх. Трамп отказывается от сделки по Ирану. Саудиты объявляют о начале разработки своего ядерного оружия. По-моему, исход очевиден.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 11:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Эгоист написав:По-моему, исход очевиден.

будетдаражать?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 11:19

  Хомякоид написав:
  Bolt написав:
  Хомякоид написав:airmax78

Надо просто адекватную цену выставлять, думаю продажная цена трехи хруща в том районе 33-35 тыс.

Я так понял если хрущ не возле метро который можна втулить под аренду то такое добро никому не надо.

Все как я писал. Если не смениться президент на след. выборах ждем забитых окон годика так через три :lol:

Почему в политичку на стромдомовку не заходите, а то там одни порохобо ы остались.


С ботами че спорить, надоело, мне кажеться очень много адекатных персонажей ушло с Строимдома, не интересно стало общаться.
Для Гриценко щас готовлю доклад, по Германии и что можно внедрить в Украине.
Порох не будет президентом второй срок, был в Украине ни один не сказал что его поддерживает.
Кто будет следующим, вот вопрос.

Тоже поэтому на финанс перебрался.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 11:19

  Эгоист написав:ППС. Нефть идет вверх. Трамп отказывается от сделки по Ирану. Саудиты объявляют о начале разработки своего ядерного оружия. По-моему, исход очевиден.

Всё таки как хорошо, что мусульмане делятся на суннитов и шиитов.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 11:21

  Serg-ik написав:
  Эгоист написав:По-моему, исход очевиден.

будетдаражать?

Будет, в нейтральных островных государствах.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 11:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

кто подскажет продажную цену хруща 3к 60+ метров
Uniq00
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 11:38

  Хомякоид написав:
  Первый написав:
  Хомякоид написав:.

С ботами че спорить, надоело, мне кажеться очень много адекатных персонажей ушло с Строимдома, не интересно стало общаться.
Для Гриценко щас готовлю доклад, по Германии и что можно внедрить в Украине.
Порох не будет президентом второй срок, был в Украине ни один не сказал что его поддерживает.
Кто будет следующим, вот вопрос.

Воистину деньги не пахнут.


Не знаю, может это дико звучит, но делаю на добровольных началах. Общаюсь с Гриценко с 2013 года через фейсбук.

Тоже за Гриценка, но Юльку спецом во второй тур тащат с порохом.А после первого тура с болотом пермешают, чтоб народ за кого надо проголосовал.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 11:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  ritter написав:Прочитал несколько последних страниц темы. Не пора ли уже её озаглавить:Когда начнётся обвал нереальных зарплат в Киеве?

незачем её обваливать

в марте 2018 года индекс реальной заработной платы составил 105,9%, то есть украинцы и правда стали богаче почти на 6%. Но еще в январе индекс реальной зарплаты составлял 86,6%, что означало, что доходы украинцев росли медленнее роста цен и реальная покупательная способность населения наоборот снизилась на 13%. Является ли 6-процентный рост реальным, если ему предшествовал 13-процентный спад? Нет, конечно. Это положительный тренд, и не более. С июля 2015 года индекс реальной зарплаты не может угнаться за инфляцией. То, что мы наблюдаем сейчас, лишь незначительное сближение этих показателей. Хорошо если тренд сохранится, но для получения действительно благоприятных результатов, он должен сохраняться не один месяц, ведь со второй половины 2015 (с накопительным итогом) индекс инфляции вырос на 270%, а индекс реальной заработной платы – лишь на 132,3% (на конец марта 2018). И преодолеть эту пропасть даже повышение средней зарплаты до 10 тысяч гривень не сможет.

https://lb.ua/economics/2018/05/07/3970 ... plati.html

кстати, цены на первичку таким темпом не растут
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 11:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Bolt написав:
  Хомякоид написав:
  Первый написав:Воистину деньги не пахнут.


Не знаю, может это дико звучит, но делаю на добровольных началах. Общаюсь с Гриценко с 2013 года через фейсбук.

Тоже за Гриценка, но Юльку спецом во второй тур тащат с порохом.А после первого тура с болотом пермешают, чтоб народ за кого надо проголосовал.
Будем считать, что на сегодня здесь это последний пост о политике
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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