Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Эгоист написав:Во всем мире, новый технологический уклад не предусматривает работу людей на предприятиях. Другое дело, что у нас автоматизировать нечего, производства нет.
Новый технологический уклад подразумевает напряженную работу не лопатой, а в КБ, лабораториях, фундаментальные исследование (на перспективу). Бонус для населения, это возможность работать не по 10-12 часов в день, а по 5-6. В Украине, почему то принято считать, проявлением нового тех. уклада открытие нового ТРЦ или застройку промзоны. ПС. Период мирового накопления госдолга скоро закончится. Куда девать огромную кучу населения лишнего населения хз. Лопат всем не хватит.
Эгоист написав:Во всем мире, новый технологический уклад не предусматривает работу людей на предприятиях. Другое дело, что у нас автоматизировать нечего, производства нет.
Новый технологический уклад подразумевает напряженную работу не лопатой, а в КБ, лабораториях, фундаментальные исследование (на перспективу). Бонус для населения, это возможность работать не по 10-12 часов в день, а по 5-6. В Украине, почему то принято считать, проявлением нового тех. уклада открытие нового ТРЦ или застройку промзоны. ПС. Период мирового накопления госдолга скоро закончится. Куда девать огромную кучу населения лишнего населения хз. Лопат всем не хватит.
В Киеве даже делового центра нет. Потому, что его не для кого строить. ПС. Мозгов, что бы сидеть в КБ точно не у всех хватит. ППС. Нефть идет вверх. Трамп отказывается от сделки по Ирану. Саудиты объявляют о начале разработки своего ядерного оружия. По-моему, исход очевиден.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Надо просто адекватную цену выставлять, думаю продажная цена трехи хруща в том районе 33-35 тыс.
Я так понял если хрущ не возле метро который можна втулить под аренду то такое добро никому не надо.
Все как я писал. Если не смениться президент на след. выборах ждем забитых окон годика так через три
Почему в политичку на стромдомовку не заходите, а то там одни порохобо ы остались.
С ботами че спорить, надоело, мне кажеться очень много адекатных персонажей ушло с Строимдома, не интересно стало общаться. Для Гриценко щас готовлю доклад, по Германии и что можно внедрить в Украине. Порох не будет президентом второй срок, был в Украине ни один не сказал что его поддерживает. Кто будет следующим, вот вопрос.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
С ботами че спорить, надоело, мне кажеться очень много адекатных персонажей ушло с Строимдома, не интересно стало общаться. Для Гриценко щас готовлю доклад, по Германии и что можно внедрить в Украине. Порох не будет президентом второй срок, был в Украине ни один не сказал что его поддерживает. Кто будет следующим, вот вопрос.
Воистину деньги не пахнут.
Не знаю, может это дико звучит, но делаю на добровольных началах. Общаюсь с Гриценко с 2013 года через фейсбук.
Тоже за Гриценка, но Юльку спецом во второй тур тащат с порохом.А после первого тура с болотом пермешают, чтоб народ за кого надо проголосовал.
ritter написав:Прочитал несколько последних страниц темы. Не пора ли уже её озаглавить:Когда начнётся обвал нереальных зарплат в Киеве?
незачем её обваливать
в марте 2018 года индекс реальной заработной платы составил 105,9%, то есть украинцы и правда стали богаче почти на 6%. Но еще в январе индекс реальной зарплаты составлял 86,6%, что означало, что доходы украинцев росли медленнее роста цен и реальная покупательная способность населения наоборот снизилась на 13%. Является ли 6-процентный рост реальным, если ему предшествовал 13-процентный спад? Нет, конечно. Это положительный тренд, и не более. С июля 2015 года индекс реальной зарплаты не может угнаться за инфляцией. То, что мы наблюдаем сейчас, лишь незначительное сближение этих показателей. Хорошо если тренд сохранится, но для получения действительно благоприятных результатов, он должен сохраняться не один месяц, ведь со второй половины 2015 (с накопительным итогом) индекс инфляции вырос на 270%, а индекс реальной заработной платы – лишь на 132,3% (на конец марта 2018). И преодолеть эту пропасть даже повышение средней зарплаты до 10 тысяч гривень не сможет.