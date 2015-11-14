в марте 2018 года индекс реальной заработной платы составил 105,9%, то есть украинцы и правда стали богаче почти на 6%. Но еще в январе индекс реальной зарплаты составлял 86,6%, что означало, что доходы украинцев росли медленнее роста цен и реальная покупательная способность населения наоборот снизилась на 13%. Является ли 6-процентный рост реальным, если ему предшествовал 13-процентный спад? Нет, конечно. Это положительный тренд, и не более. С июля 2015 года индекс реальной зарплаты не может угнаться за инфляцией. То, что мы наблюдаем сейчас, лишь незначительное сближение этих показателей. Хорошо если тренд сохранится, но для получения действительно благоприятных результатов, он должен сохраняться не один месяц, ведь со второй половины 2015 (с накопительным итогом) индекс инфляции вырос на 270%, а индекс реальной заработной платы – лишь на 132,3% (на конец марта 2018). И преодолеть эту пропасть даже повышение средней зарплаты до 10 тысяч гривень не сможет.