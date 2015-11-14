RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1048104910501051

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 831
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
77
Гарні, "модні" МОПи
3%
22
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
175
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
65
Раціональне планування та метраж
16%
130
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
155
Якість будівництва
15%
126
Всього голосів : 831
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 12:05

  Хомякоид написав:airmax78

Надо просто адекватную цену выставлять, думаю продажная цена трехи хруща в том районе 33-35 тыс.

Я так понял если хрущ не возле метро который можна втулить под аренду то такое добро никому не надо.

Все как я писал. Если не смениться президент на след. выборах ждем забитых окон годика так через три :lol:


Ваша бундесстраховка прихотерапевта покрывает?
alkasander
 
Повідомлень: 153
З нами з: 23.04.14
Подякував: 44 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 12:20

Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
Повідомлень: 3199
З нами з: 22.08.16
Подякував: 63 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 12:24

  alkasander написав:
  Хомякоид написав:airmax78

Надо просто адекватную цену выставлять, думаю продажная цена трехи хруща в том районе 33-35 тыс.

Я так понял если хрущ не возле метро который можна втулить под аренду то такое добро никому не надо.

Все как я писал. Если не смениться президент на след. выборах ждем забитых окон годика так через три :lol:


Ваша бундесстраховка прихотерапевта покрывает?

Где работодатель в лице Гриценко И бундес страховка. Зачем бундес, где ввообще гриценко и где страховка.

Але у пацієнта маніакальне бажання забити вікна у власній квартирі в чабанах
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
Повідомлень: 12564
З нами з: 27.10.09
Подякував: 209 раз.
Подякували: 1626 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 12:30

Подскажите, вообще мнение, если б вас надо было бы купить 4к. Где б смотрели? Место? Планировка? Цена? Можете накидать вариантов
Uniq00
 
Повідомлень: 6
З нами з: 08.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1048104910501051
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1069, 1070, 1071
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10700 1942136
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 тра, 2018 22:41
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 23114
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 99894
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (6419)
10.05.2018 13:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.