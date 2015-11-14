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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 тра, 2018 12:05
Хомякоид написав:airmax78
Надо просто адекватную цену выставлять, думаю продажная цена трехи хруща в том районе 33-35 тыс.
Я так понял если хрущ не возле метро который можна втулить под аренду то такое добро никому не надо.
Все как я писал. Если не смениться президент на след. выборах ждем забитых окон годика так через три
Ваша бундесстраховка прихотерапевта покрывает?
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alkasander
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Додано: Чет 10 тра, 2018 12:20
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Додано: Чет 10 тра, 2018 12:24
alkasander написав: Хомякоид написав:airmax78
Надо просто адекватную цену выставлять, думаю продажная цена трехи хруща в том районе 33-35 тыс.
Я так понял если хрущ не возле метро который можна втулить под аренду то такое добро никому не надо.
Все как я писал. Если не смениться президент на след. выборах ждем забитых окон годика так через три
Ваша бундесстраховка прихотерапевта покрывает?
Где работодатель в лице Гриценко И бундес страховка. Зачем бундес, где ввообще гриценко и где страховка.
Але у пацієнта маніакальне бажання забити вікна у власній квартирі в чабанах
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Первый
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Додано: Чет 10 тра, 2018 12:30
Подскажите, вообще мнение, если б вас надо было бы купить 4к. Где б смотрели? Место? Планировка? Цена? Можете накидать вариантов
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Uniq00
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