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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1049105010511052>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 831
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
77
Гарні, "модні" МОПи
3%
22
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
175
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
65
Раціональне планування та метраж
16%
130
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
155
Якість будівництва
15%
126
Всього голосів : 831
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 12:05

  Хомякоид написав:airmax78

Надо просто адекватную цену выставлять, думаю продажная цена трехи хруща в том районе 33-35 тыс.

Я так понял если хрущ не возле метро который можна втулить под аренду то такое добро никому не надо.

Все как я писал. Если не смениться президент на след. выборах ждем забитых окон годика так через три :lol:


Ваша бундесстраховка прихотерапевта покрывает?
alkasander
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 12:24

  alkasander написав:
  Хомякоид написав:airmax78

Надо просто адекватную цену выставлять, думаю продажная цена трехи хруща в том районе 33-35 тыс.

Я так понял если хрущ не возле метро который можна втулить под аренду то такое добро никому не надо.

Все как я писал. Если не смениться президент на след. выборах ждем забитых окон годика так через три :lol:


Ваша бундесстраховка прихотерапевта покрывает?

Где работодатель в лице Гриценко И бундес страховка. Зачем бундес, где ввообще гриценко и где страховка.

Але у пацієнта маніакальне бажання забити вікна у власній квартирі в чабанах
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 12:30

Подскажите, вообще мнение, если б вас надо было бы купить 4к. Где б смотрели? Место? Планировка? Цена? Можете накидать вариантов
Uniq00
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 12:51

  Uniq00 написав:Подскажите, вообще мнение, если б вас надо было бы купить 4к. Где б смотрели? Место? Планировка? Цена? Можете накидать вариантов

Грушевського 9а. Беріть вище 10го поверху з видом на дніпро.
Номер картки кцди кинете пожертву кину в лічку.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 12:56

  Serg-ik написав:
  UA написав:В Мюнхене, КБ, головной завод BMW и много ещё чего интересного

а в Киеве все промзоны перепрофилируют под жильё. В какой-то момент проснутся и поймут, что народу полно, но многим работать негде.

Пара вернулась с Польши, сказали больше не поедут. Почему не спрашивал. Но это уже далеко не первые.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 13:09

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Он шикарен
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 13:41

https://kiev.hh.ua/article/22381
Ряды вакансий стабильно пополняются: вот уже второй месяц подряд общее количество предложений — свыше 20 тысяч, сообщают специалисты экспертно-аналитического центра Международного кадрового портала HeadHunter Украина (год назад их было на 2000 меньше). Но не во всех отраслях прирост одинаков.

"Наибольший наблюдался в таких сферах, как "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия" и "Банки, инвестиции, лизинг, — рассказывает Катерина Криворученко, руководитель экспертно-аналитического центра Международного кадрового портала hh.ua — Наиболее активными в марте были работодатели Днепропетровской области".
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 13:52

  hume написав:Зображення
Он шикарен

Згоден.
15800 при курсі 27.
Думав укрбуд буде гірше будувати.
Як тепер продати таке в іпенях по 25 тис грн за квадрат?

Зображення
Востаннє редагувалось Первый в Чет 10 тра, 2018 14:00, всього редагувалось 1 раз.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 13:57

  Первый написав:
  Zebra написав:Камрады, подскажите, domik.ua правду говорит, что жилье за месяц упало на 6.3% в Киеве? И это при дешевеющем долларе? Кризис перепроизводства квадратных метров?

Тут трошки складніше чим з криптой. Биток виріс на 150% . Все просто- він виріс на 150% і його можна придбати/продати за цю вартість з певною комісією.
Індекс доміка просів на 10%. Чи означає що можна купити конкретний об'єкт дешевше на 10%?
Простий приклад. Мінімальна однуха в кардиналі з 1.9 ляма стала 2.09 ляма. А домік то мінус 6%. З іншого боку, через дорогу в Метрополія однуха під 3 ляма.
В той же час при реальній ціні продажу в 28 куе за 3к на тампере Захар просив 40. Знизив до 36 куе. Чи є шанс позбутися прелєсті?

У нерухомості важливий конкретний об'єкт. І на його ціну рух індексу +-10% майже не впливає. На його ціну більше впливає адекватність продавців.

Подешевело с 40 млн. долл до 22 млн. долл., однако http://biz.liga.net/all/nedvizhimost/ar ... na-prodaju
Информацию о поиске покупателя для ТЦ Aladdin подтвердили в компании Cushman & Wakefield (ранее DTZ — LIGA.net), которая выступает консультантом по продаже.

Объект оценили в $22,5 млн, говорят на правах анонимности собеседники LIGA.net....
.. Арендная площадь Aladdin - 10 571 кв. м, в ТЦ расположено 120 магазинов, говорится в пресс-релизе Cushman & Wakefield. Сейчас Aladdin заполнен на 99%. Ежемесячно ТЦ, расположенный вблизи метро Позняки, посещает около 325 000 человек.

Фонд Meyer Bergman стал собственником ТЦ Aladdin в 2008 году. Сумма сделки тогда составила около $40 млн, сообщил LIGA.net осведомленный инвестбанки

Непонятно почему продают почти в 2 раза дешевле. ККЦ и Фейслесс кажуть що у кийови постоянно "растёт процент жиров у масле". А прохожий кажэ - хороший объект в хорошем месте БУИТ ДАРАЖАТЬ :?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:08

  Первый написав:Як тепер продати таке в іпенях по 25 тис грн за квадрат?

Зображення

А це що за іпеня?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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