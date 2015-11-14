Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ряды вакансий стабильно пополняются: вот уже второй месяц подряд общее количество предложений — свыше 20 тысяч, сообщают специалисты экспертно-аналитического центра Международного кадрового портала HeadHunter Украина (год назад их было на 2000 меньше). Но не во всех отраслях прирост одинаков.
"Наибольший наблюдался в таких сферах, как "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия" и "Банки, инвестиции, лизинг, — рассказывает Катерина Криворученко, руководитель экспертно-аналитического центра Международного кадрового портала hh.ua — Наиболее активными в марте были работодатели Днепропетровской области".
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Zebra написав:Камрады, подскажите, domik.ua правду говорит, что жилье за месяц упало на 6.3% в Киеве? И это при дешевеющем долларе? Кризис перепроизводства квадратных метров?
Тут трошки складніше чим з криптой. Биток виріс на 150% . Все просто- він виріс на 150% і його можна придбати/продати за цю вартість з певною комісією. Індекс доміка просів на 10%. Чи означає що можна купити конкретний об'єкт дешевше на 10%? Простий приклад. Мінімальна однуха в кардиналі з 1.9 ляма стала 2.09 ляма. А домік то мінус 6%. З іншого боку, через дорогу в Метрополія однуха під 3 ляма. В той же час при реальній ціні продажу в 28 куе за 3к на тампере Захар просив 40. Знизив до 36 куе. Чи є шанс позбутися прелєсті?
У нерухомості важливий конкретний об'єкт. І на його ціну рух індексу +-10% майже не впливає. На його ціну більше впливає адекватність продавців.
Информацию о поиске покупателя для ТЦ Aladdin подтвердили в компании Cushman & Wakefield (ранее DTZ — LIGA.net), которая выступает консультантом по продаже.
Объект оценили в $22,5 млн, говорят на правах анонимности собеседники LIGA.net.... .. Арендная площадь Aladdin - 10 571 кв. м, в ТЦ расположено 120 магазинов, говорится в пресс-релизе Cushman & Wakefield. Сейчас Aladdin заполнен на 99%. Ежемесячно ТЦ, расположенный вблизи метро Позняки, посещает около 325 000 человек.
Фонд Meyer Bergman стал собственником ТЦ Aladdin в 2008 году. Сумма сделки тогда составила около $40 млн, сообщил LIGA.net осведомленный инвестбанки
Непонятно почему продают почти в 2 раза дешевле. ККЦ и Фейслесс кажуть що у кийови постоянно "растёт процент жиров у масле". А прохожий кажэ - хороший объект в хорошем месте БУИТ ДАРАЖАТЬ
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Первый написав:Як тепер продати таке в іпенях по 25 тис грн за квадрат?
А це що за іпеня?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.