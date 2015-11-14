В принципі, і 10 км можна пішки пройти.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 тра, 2018 14:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В принципі, і 10 км можна пішки пройти.
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Додано: Чет 10 тра, 2018 14:14
Про об*єкт який я веду мову - пішки це 17 хв: від дверей квартири до платформи метро
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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