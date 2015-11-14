В принципі, і 10 км можна пішки пройти.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 тра, 2018 14:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В принципі, і 10 км можна пішки пройти.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Чет 10 тра, 2018 14:14
Про об*єкт який я веду мову - пішки це 17 хв: від дверей квартири до платформи метро
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Чет 10 тра, 2018 14:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
а население прям хлебом не корми, дай тока поработать
вот как раз крик души работодателя на эту тему:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 10 тра, 2018 14:30
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Чет 10 тра, 2018 14:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Чет 10 тра, 2018 14:40
Странная девушка. Лучшие умы среди молодёжи ушли проектировать гиперлуп, заниматься генной инженерией, медициной, космическими разработками, самые худшие-проектируют реконструкцию дорог на 10 лет вперёд по планам Гроси...а бариста...это что, перспектива?
Замечу, что девушка считает, что у неё неплохая ставка ( в отличие от других?). Но в поисках баристы могла бы написать её и баристы повалили бы косякам..но нет же
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Чет 10 тра, 2018 14:46
Додано: Чет 10 тра, 2018 14:51
Много таких историй, но вот ни в одной нет ставки. Красиво расписано, куча выходных, и пр ништяков, а про зп ни слова. Уже просто для себя интересно сколько же кладёт в карман бариста?!?! Продавая, в большинстве случаев, отвратный (дешёвый) кофе, пользуясь тем, что большинство пьёт с сахаром, молоком, пеной, етц.
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