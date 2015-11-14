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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10501051105210531054>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 831
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
77
Гарні, "модні" МОПи
3%
22
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
175
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
65
Раціональне планування та метраж
16%
130
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
155
Якість будівництва
15%
126
Всього голосів : 831
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:На об*єктах де до метро можна дойти пішки ціна значно дорожче.

В принципі, і 10 км можна пішки пройти.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:14

  Faceless написав:
  zahar_ написав:На об*єктах де до метро можна дойти пішки ціна значно дорожче.

В принципі, і 10 км можна пішки пройти.

Про об*єкт який я веду мову - пішки це 17 хв: від дверей квартири до платформи метро
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:Куда девать огромную кучу населения лишнего населения хз. Лопат всем не хватит.


а население прям хлебом не корми, дай тока поработать
вот как раз крик души работодателя на эту тему:

https://www.facebook.com/permalink.php? ... 7749588248
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:30

  Uniq00 написав:кто подскажет продажную цену хруща 3к 60+ метров

на Липках, на ДВРЗ, в ЦАО?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

...а Львівські зарплати цікавлять?- за них можна купити квартиру?
Зображення
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:40

  kingkongovets написав:крик души работодателя

https://www.facebook.com/permalink.php? ... 7749588248

Странная девушка. Лучшие умы среди молодёжи ушли проектировать гиперлуп, заниматься генной инженерией, медициной, космическими разработками, самые худшие-проектируют реконструкцию дорог на 10 лет вперёд по планам Гроси...а бариста...это что, перспектива?
Замечу, что девушка считает, что у неё неплохая ставка ( в отличие от других?). Но в поисках баристы могла бы написать её и баристы повалили бы косякам..но нет же
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:46

  Долярчик написав:...а Львівські зарплати цікавлять?- за них можна купити квартиру?
Зображення

1 зп = 1 квадрат. У чому проблем? Чи повинно бути 1 зп швеї = 1 треха з мраморною столешкою?
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:51

  hume написав:Зображення
Он шикарен

А что это?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:51

  kingkongovets написав:
UA написав:Куда девать огромную кучу населения лишнего населения хз. Лопат всем не хватит.


а население прям хлебом не корми, дай тока поработать
вот как раз крик души работодателя на эту тему:

https://www.facebook.com/permalink.php? ... 7749588248

Много таких историй, но вот ни в одной нет ставки. Красиво расписано, куча выходных, и пр ништяков, а про зп ни слова. Уже просто для себя интересно сколько же кладёт в карман бариста?!?! Продавая, в большинстве случаев, отвратный (дешёвый) кофе, пользуясь тем, что большинство пьёт с сахаром, молоком, пеной, етц.
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  airmax78 написав:
  hume написав:Зображення
Он шикарен

А что это?

Свобода
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