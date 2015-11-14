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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1051105210531054>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 831
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
77
Гарні, "модні" МОПи
3%
22
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
175
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
65
Раціональне планування та метраж
16%
130
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
155
Якість будівництва
15%
126
Всього голосів : 831
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

...напишіть тій дівчині: "ставку в студію!"))
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:55

  airmax78 написав:
  hume написав:Зображення
Он шикарен

А что это?

А вам зачем - вы всё равно "я_бы_там_не_купил" :mrgreen:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:57

  Первый написав:
  hume написав:Зображення
Он шикарен

Згоден.
15800 при курсі 27.
Думав укрбуд буде гірше будувати.
Як тепер продати таке в іпенях по 25 тис грн за квадрат?

Зображення

15800 це був нелiквiд на другому поверсi колодязя. Як то кажучи -"на днi", ще й повiтря. А теплий хрущ вже чекае
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 15:00

  hume написав:
  airmax78 написав:
  hume написав:Он шикарен

А что это?

Свобода

Оригинальный дизайн, но что делать с комнатами с окнами "во двор"? Переоборудовать под большие гардеробные?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 15:02

  kingkongovets написав:
а население прям хлебом не корми, дай тока поработать
вот как раз крик души работодателя на эту тему:

https://www.facebook.com/permalink.php? ... 7749588248

В мире наступил новый технологический уклад, а она баристу ищет :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=SXTQnULFmWs
https://www.youtube.com/watch?v=3y9N1l7ofYY
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 15:08

ЖК Тампере - 3к от 35 куе до 40 куе.
Зображення
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 15:12

  UA написав:[а она баристу ищет :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=SXTQnULFmWs

Этот сам будет бегать за прохожими и кофе со скидкой предлагать. в Сб и Вс будет работать, минималку 3723 грн платить не надо, с ЕСВ проблем нет...Вместо пенсии 10-15 лет-на свалку.
Глядя на такую картинку под бухтение правительства "экономика растёт" и фишку "Укрбуда" с красным кирпичём, который кладут 3-4 года, начинаешь думать, что где-то нас на....т
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 15:15

  zahar_ написав:ЖК Тампере - 3к от 35 куе до 40 куе.
Зображення

По-моему, раньше Вы такое называли «необоснованные хотелки неадекватных продаванов, а реальные сделки совершаются на -10/20/…% процентов ниже хотелки»? :mrgreen:
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 15:15

  hume написав:
  Первый написав:
  hume написав:Зображення
Он шикарен

Згоден.
15800 при курсі 27.
Думав укрбуд буде гірше будувати.
Як тепер продати таке в іпенях по 25 тис грн за квадрат?

Зображення

15800 це був нелiквiд на другому поверсi колодязя. Як то кажучи -"на днi", ще й повiтря. А теплий хрущ вже чекае

48 куе за 3к в ЖК Тампере и она ваша https://ua.m2bomber.com/obj/323462527/v ... a-kvartiri
Продам 3х комнатную квартиру ул. Тампере 12б, Соцгород, Днепровский р-он, 5/5, хрущевка, кирпич, 56/42/7, комнаты смежно раздельные, балкон застеклен, санузел раздельный, кафель, паркет, бронедверь, квартира в отличном состоянии, чистая продажа, цена 48000 у. е., возможен торг
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 15:18

  Рыба-сом написав:
  zahar_ написав:ЖК Тампере - 3к от 35 куе до 40 куе.
Зображення

По-моему, раньше Вы такое называли «необоснованные хотелки неадекватных продаванов, а реальные сделки совершаются на -10/20/…% процентов ниже хотелки»? :mrgreen:

Реальные сделки минус 10-15% от нижней цены предложения аналогов.
Недавняя продажа 1к на Горького яркий пример.
Минус 20-35% от нижней цены предложения аналогов - срочные сделки.

Я вот смотрю те только "семейный совет" предлагает рылам поработать за гонорар.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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