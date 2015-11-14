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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 тра, 2018 14:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
...напишіть тій дівчині: "ставку в студію!"))
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Чет 10 тра, 2018 14:55
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Чет 10 тра, 2018 14:57
Додано: Чет 10 тра, 2018 15:00
Додано: Чет 10 тра, 2018 15:02
В мире наступил новый технологический уклад, а она баристу ищет
Додано: Чет 10 тра, 2018 15:08
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Чет 10 тра, 2018 15:12
Этот сам будет бегать за прохожими и кофе со скидкой предлагать. в Сб и Вс будет работать, минималку 3723 грн платить не надо, с ЕСВ проблем нет...Вместо пенсии 10-15 лет-на свалку.
Глядя на такую картинку под бухтение правительства "экономика растёт" и фишку "Укрбуда" с красным кирпичём, который кладут 3-4 года, начинаешь думать, что где-то нас на....т
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Чет 10 тра, 2018 15:15
По-моему, раньше Вы такое называли «необоснованные хотелки неадекватных продаванов, а реальные сделки совершаются на -10/20/…% процентов ниже хотелки»?
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Додано: Чет 10 тра, 2018 15:15
48 куе за 3к в ЖК Тампере и она ваша
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Чет 10 тра, 2018 15:18
Реальные сделки минус 10-15% от нижней цены предложения аналогов.
Недавняя продажа 1к на Горького яркий пример.
Минус 20-35% от нижней цены предложения аналогов - срочные сделки.
Я вот смотрю те только "семейный совет" предлагает рылам поработать за гонорар.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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