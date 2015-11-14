RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1052105310541055>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 832
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
77
Гарні, "модні" МОПи
3%
22
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
175
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
65
Раціональне планування та метраж
16%
130
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
155
Якість будівництва
15%
127
Всього голосів : 832
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 15:54

  Рыба-сом написав:
  zahar_ написав:ЖК Тампере - 3к от 35 куе до 40 куе.
Зображення

По-моему, раньше Вы такое называли «необоснованные хотелки неадекватных продаванов, а реальные сделки совершаются на -10/20/…% процентов ниже хотелки»? :mrgreen:

Не зрозумів. Захар "тулить" про дорожай на фоні десятирічного падіння індексу доміка? Це що за єрунда?
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
Повідомлень: 12568
З нами з: 27.10.09
Подякував: 209 раз.
Подякували: 1626 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 16:07

  Первый написав:
  Рыба-сом написав:
  zahar_ написав:ЖК Тампере - 3к от 35 куе до 40 куе.
Зображення

По-моему, раньше Вы такое называли «необоснованные хотелки неадекватных продаванов, а реальные сделки совершаются на -10/20/…% процентов ниже хотелки»? :mrgreen:

Не зрозумів. Захар "тулить" про дорожай на фоні десятирічного падіння індексу доміка? Це що за єрунда?

Де я тулю про дорожай?
  zahar_ написав:Реальные сделки минус 10-15% от нижней цены предложения аналогов.
Недавняя продажа 1к на Горького яркий пример.
Минус 20-35% от нижней цены предложения аналогов - срочные сделки.

Я вот смотрю те только "семейный совет" предлагает рылам поработать за гонорар.


Ви знов пересмикуєте? :evil:
Востаннє редагувалось zahar_ в Чет 10 тра, 2018 16:10, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22970
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 682 раз.
Попередження: 3
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 16:10

  zahar_ написав:ЖК Тампере - 3к от 35 куе до 40 куе.
Зображення


Так как обстоит дело с вашей хотелкой?
Нырнули поближе к 30 или ждёте больших потрясений ближе к выборам? Кто его знает как повернётся,может таки оправдается ваш прогноз будетдешеветь постоянно и 20 у.е. станет сладкой мечтой?
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9609
З нами з: 30.12.09
Подякував: 229 раз.
Подякували: 1573 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 16:17

  somilitark написав:
  zahar_ написав:ЖК Тампере - 3к от 35 куе до 40 куе.
Зображення


Так как обстоит дело с вашей хотелкой?
Нырнули поближе к 30 или ждёте больших потрясений ближе к выборам? Кто его знает как повернётся,может таки оправдается ваш прогноз будетдешеветь постоянно и 20 у.е. станет сладкой мечтой?

"Семейный совет" даёт рылам поработать - пусть водят покупателей на просмотры и если будет реальная заинтересованность тогда двигатся в район 30 куе.
Если сейчас поставит 30-32 куе - начнут двигать к 27-28 куе.
3к продаётся чтобы купить 2 1к. За 26-27 куе две однакомнатные в состоянии "въезжай и живи" сейчас не купишь.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22970
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 682 раз.
Попередження: 3
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 16:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:3к продаётся чтобы купить 2 1к. За 26-27 куе две однакомнатные в состоянии "въезжай и живи" сейчас не купишь.

За 30-32 тоже
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20615
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1070 раз.
Подякували: 4582 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 16:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:"Семейный совет" даёт рылам поработать - пусть водят покупателей на просмотры и если будет реальная заинтересованность тогда двигатся в район 30 куе.
Если сейчас поставит 30-32 куе - начнут двигать к 27-28 куе.
3к продаётся чтобы купить 2 1к. За 26-27 куе две однакомнатные в состоянии "въезжай и живи" сейчас не купишь.

Захар на своём примере смоделировал и реализовал парадокс завышенных хотелок: ОЧЕНЬ НУЖНЫ ДЕНЬГИ!!!111 :mrgreen:
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1065
З нами з: 29.11.16
Подякував: 175 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 16:28

  Faceless написав:
  zahar_ написав:3к продаётся чтобы купить 2 1к. За 26-27 куе две однакомнатные в состоянии "въезжай и живи" сейчас не купишь.

За 30-32 тоже

Можно. Мы ж не в ЖК Вонючка покупать собираемся.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22970
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 682 раз.
Попередження: 3
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 16:30

  Рыба-сом написав:
  zahar_ написав:"Семейный совет" даёт рылам поработать - пусть водят покупателей на просмотры и если будет реальная заинтересованность тогда двигатся в район 30 куе.
Если сейчас поставит 30-32 куе - начнут двигать к 27-28 куе.
3к продаётся чтобы купить 2 1к. За 26-27 куе две однакомнатные в состоянии "въезжай и живи" сейчас не купишь.

Захар на своём примере смоделировал и реализовал парадокс завышенных хотелок: ОЧЕНЬ НУЖНЫ ДЕНЬГИ!!!111 :mrgreen:

Для Вас новость что альтернативщики расчитывают цену принимая во внимание то сколько стоит альтернативный объект?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22970
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 682 раз.
Попередження: 3
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 16:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:Для Вас новость что альтернативщики расчитывают цену принимая во внимание то сколько стоит альтернативный объект?

Который продают такие же альтернативщики, которые расчитывают цену, принимая во внимание то, сколько стоит альтернативный объект, который... Ой :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20615
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1070 раз.
Подякували: 4582 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 16:37

  Faceless написав:
  zahar_ написав:Для Вас новость что альтернативщики расчитывают цену принимая во внимание то сколько стоит альтернативный объект?

Который продают такие же альтернативщики, которые расчитывают цену, принимая во внимание то, сколько стоит альтернативный объект, который... Ой :mrgreen:

Во-во, я о том же: патовая ситуация. Это типо как пингвины на краю льдины толпятся (опасаются прыгать – вдруг там хищник ждёт?) пока один какой-то не оступится и не свалится, а там – если его не съедят – то и другие прыгают.

  zahar_ написав:Для Вас новость что альтернативщики расчитывают цену принимая во внимание то сколько стоит альтернативный объект?

Мы это знали чисто теоретически, но «практика – критерий истинности теории» :idea:
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1065
З нами з: 29.11.16
Подякував: 175 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 1052105310541055>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1069, 1070, 1071
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10704 1942459
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 тра, 2018 16:19
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 23117
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 99896
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (117)
10.05.2018 18:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.