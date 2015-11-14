Не зрозумів. Захар "тулить" про дорожай на фоні десятирічного падіння індексу доміка? Це що за єрунда?
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Додано: Чет 10 тра, 2018 15:54
Не зрозумів. Захар "тулить" про дорожай на фоні десятирічного падіння індексу доміка? Це що за єрунда?
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Чет 10 тра, 2018 16:07
Де я тулю про дорожай?
Ви знов пересмикуєте?
Востаннє редагувалось zahar_ в Чет 10 тра, 2018 16:10, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Чет 10 тра, 2018 16:10
Додано: Чет 10 тра, 2018 16:17
"Семейный совет" даёт рылам поработать - пусть водят покупателей на просмотры и если будет реальная заинтересованность тогда двигатся в район 30 куе.
Если сейчас поставит 30-32 куе - начнут двигать к 27-28 куе.
3к продаётся чтобы купить 2 1к. За 26-27 куе две однакомнатные в состоянии "въезжай и живи" сейчас не купишь.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Чет 10 тра, 2018 16:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
За 30-32 тоже
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Чет 10 тра, 2018 16:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Захар на своём примере смоделировал и реализовал парадокс завышенных хотелок: ОЧЕНЬ НУЖНЫ ДЕНЬГИ!!!111
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Додано: Чет 10 тра, 2018 16:28
Можно. Мы ж не в ЖК Вонючка покупать собираемся.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Чет 10 тра, 2018 16:30
Для Вас новость что альтернативщики расчитывают цену принимая во внимание то сколько стоит альтернативный объект?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Чет 10 тра, 2018 16:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Который продают такие же альтернативщики, которые расчитывают цену, принимая во внимание то, сколько стоит альтернативный объект, который... Ой
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Чет 10 тра, 2018 16:37
Во-во, я о том же: патовая ситуация. Это типо как пингвины на краю льдины толпятся (опасаются прыгать – вдруг там хищник ждёт?) пока один какой-то не оступится и не свалится, а там – если его не съедят – то и другие прыгают.
Мы это знали чисто теоретически, но «практика – критерий истинности теории»
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
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