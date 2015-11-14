RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1052105310541055

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 832
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
77
Гарні, "модні" МОПи
3%
22
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
175
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
65
Раціональне планування та метраж
16%
130
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
155
Якість будівництва
15%
127
Всього голосів : 832
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 16:50

Завязывайте с обсуждением хрущей

Элитный юмор!!!

Цьогоріч Obolon Residences виповнюється 5 років від початку будівництва і на честь свята ми підготували єдину 3-кімнатну квартиру в Секції 3 за дуже особливою ціною $1800 м2!

У цій квартирі простора кухня з обідньою зоною та велика вітальня створюють єдиний простір, ідеальний для сімейних заходів, дружніх зустрічей або романтичних вечорів удвох.

Это на странице комплекса в Фейсбуке.
Понимаете? 5 лет строить дом-это праздник!!! :shock: :mrgreen:
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 7893
З нами з: 10.06.11
Подякував: 147 раз.
Подякували: 596 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 17:07

  Faceless написав:
  zahar_ написав:Для Вас новость что альтернативщики расчитывают цену принимая во внимание то сколько стоит альтернативный объект?

Который продают такие же альтернативщики, которые расчитывают цену, принимая во внимание то, сколько стоит альтернативный объект, который... Ой :mrgreen:

Фейслес 20-25% на рынке вторичке продажи без альтернативных сделок дальше.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22970
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 682 раз.
Попередження: 3
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 17:09

  Serg-ik написав:Завязывайте с обсуждением хрущей

Элитный юмор!!!

Цьогоріч Obolon Residences виповнюється 5 років від початку будівництва і на честь свята ми підготували єдину 3-кімнатну квартиру в Секції 3 за дуже особливою ціною $1800 м2!

У цій квартирі простора кухня з обідньою зоною та велика вітальня створюють єдиний простір, ідеальний для сімейних заходів, дружніх зустрічей або романтичних вечорів удвох.

Это на странице комплекса в Фейсбуке.
Понимаете? 5 лет строить дом-это праздник!!! :shock: :mrgreen:

Сержик - хапуги строят ЖК в несколько очередей чтобы держать неадкватные цены на свои халупы.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22970
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 682 раз.
Попередження: 3
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 17:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:Фейслес 20-25% на рынке вторичке продажи без альтернативных сделок дальше.

  zahar_ написав:Альтернативщики покупают и при "плохой погоде". Как я понимаю 70-80% сделок на вторичке кржн альтернативные.

:mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20615
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1070 раз.
Подякували: 4582 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 17:14

  Рыба-сом написав:
  zahar_ написав:Для Вас новость что альтернативщики расчитывают цену принимая во внимание то сколько стоит альтернативный объект?

Мы это знали чисто теоретически, но «практика – критерий истинности теории» :idea:

Дык вот вот практика и показывет - дешевле 30-32 куе "семейный совет" продавать не хочет.
Те кто не альтернативщики, может и продают дешевле.
Рылы вообще любят клиентов которые продают спадщыну на побухать.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22970
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 682 раз.
Попередження: 3
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 17:18

  Faceless написав:
  zahar_ написав:Фейслес 20-25% на рынке вторичке продажи без альтернативных сделок дальше.

  zahar_ написав:Альтернативщики покупают и при "плохой погоде". Как я понимаю 70-80% сделок на вторичке кржн альтернативные.

:mrgreen:

Вы опять "бегло прочитал" ? :mrgreen:
Тщательнее, вам надо тщательнее.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22970
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 682 раз.
Попередження: 3
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 17:23

  zahar_ написав:"Семейный совет" даёт рылам поработать - пусть водят покупателей на просмотры и если будет реальная заинтересованность тогда двигатся в район 30 куе.
Если сейчас поставит 30-32 куе - начнут двигать к 27-28 куе.
3к продаётся чтобы купить 2 1к. За 26-27 куе две однакомнатные в состоянии "въезжай и живи" сейчас не купишь.

Никогда в жизни не менялась по деньгам 3 к на 1+1,вы хотите поменять 55 квадратов на 30+30?
Причём квадрат в единичке всегда котируется дороже.
Цены летят вниз,а почему бы не продать сейчас за 28 и немножко подождать,пока цены на единички не снизятся?
Хотя цены скорее на трёшки рухнут,чем снизится ликвидное жильё для сдачи в аренду и старт для молодых семей.
Короче,замкнутый круг,уютная зала обречена на пожизненное зависание на вашем балансе,ибо надо поступаться деньгами и хотелками,но вы буяните и не слушаете самого себя,а цены тем временем летят вниз,причём быстрее именно на 3 к хрущики.
п.с. а чего вам надо 1+1 или комната в общаге? Разводитесь на старости?
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9609
З нами з: 30.12.09
Подякував: 229 раз.
Подякували: 1573 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 1052105310541055
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bolt і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1069, 1070, 1071
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10704 1942456
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 тра, 2018 16:19
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 23117
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 99896
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (116)
10.05.2018 18:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.