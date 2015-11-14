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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 тра, 2018 16:50
Завязывайте с обсуждением хрущей
Элитный юмор!!!
Цьогоріч Obolon Residences виповнюється 5 років від початку будівництва і на честь свята ми підготували єдину 3-кімнатну квартиру в Секції 3 за дуже особливою ціною $1800 м2!
У цій квартирі простора кухня з обідньою зоною та велика вітальня створюють єдиний простір, ідеальний для сімейних заходів, дружніх зустрічей або романтичних вечорів удвох.
Это на странице комплекса в Фейсбуке.
Понимаете? 5 лет строить дом-это праздник
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"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Serg-ik
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Додано: Чет 10 тра, 2018 17:07
Faceless написав: zahar_ написав:
Для Вас новость что альтернативщики расчитывают цену принимая во внимание то сколько стоит альтернативный объект?
Который продают такие же альтернативщики, которые расчитывают цену, принимая во внимание то, сколько стоит альтернативный объект, который... Ой
Фейслес 20-25% на рынке вторичке продажи без альтернативных сделок дальше.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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zahar_
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Додано: Чет 10 тра, 2018 17:09
Serg-ik написав:
Завязывайте с обсуждением хрущей
Элитный юмор!!!
Цьогоріч Obolon Residences виповнюється 5 років від початку будівництва і на честь свята ми підготували єдину 3-кімнатну квартиру в Секції 3 за дуже особливою ціною $1800 м2!
У цій квартирі простора кухня з обідньою зоною та велика вітальня створюють єдиний простір, ідеальний для сімейних заходів, дружніх зустрічей або романтичних вечорів удвох.
Это на странице комплекса в Фейсбуке.
Понимаете? 5 лет строить дом-это праздник
!!!
Сержик - хапуги строят ЖК в несколько очередей чтобы держать неадкватные цены на свои халупы.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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zahar_
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Додано: Чет 10 тра, 2018 17:11
zahar_ написав:
Фейслес 20-25% на рынке вторичке продажи без альтернативных сделок дальше.
zahar_ написав:
Альтернативщики покупают и при "плохой погоде". Как я понимаю 70-80% сделок на вторичке кржн альтернативные.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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Додано: Чет 10 тра, 2018 17:14
Рыба-сом написав: zahar_ написав:
Для Вас новость что альтернативщики расчитывают цену принимая во внимание то сколько стоит альтернативный объект?
Мы это знали чисто теоретически, но «практика – критерий истинности теории»
Дык вот вот практика и показывет - дешевле 30-32 куе "семейный совет" продавать не хочет.
Те кто не альтернативщики, может и продают дешевле.
Рылы вообще любят клиентов которые продают спадщыну на побухать.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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zahar_
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Додано: Чет 10 тра, 2018 17:18
Вы опять "бегло прочитал" ?
Тщательнее, вам надо тщательнее.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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zahar_
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Додано: Чет 10 тра, 2018 17:23
zahar_ написав:
"Семейный совет" даёт рылам поработать - пусть водят покупателей на просмотры и если будет реальная заинтересованность тогда двигатся в район 30 куе.
Если сейчас поставит 30-32 куе - начнут двигать к 27-28 куе.
3к продаётся чтобы купить 2 1к. За 26-27 куе две однакомнатные в состоянии "въезжай и живи" сейчас не купишь.
Никогда в жизни не менялась по деньгам 3 к на 1+1,вы хотите поменять 55 квадратов на 30+30?
Причём квадрат в единичке всегда котируется дороже.
Цены летят вниз,а почему бы не продать сейчас за 28 и немножко подождать,пока цены на единички не снизятся?
Хотя цены скорее на трёшки рухнут,чем снизится ликвидное жильё для сдачи в аренду и старт для молодых семей.
Короче,замкнутый круг,уютная зала обречена на пожизненное зависание на вашем балансе,ибо надо поступаться деньгами и хотелками,но вы буяните и не слушаете самого себя,а цены тем временем летят вниз,причём быстрее именно на 3 к хрущики.
п.с. а чего вам надо 1+1 или комната в общаге? Разводитесь на старости?
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somilitark
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