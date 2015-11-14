Додано: Чет 10 тра, 2018 17:50

zahar_ написав: Faceless написав: zahar_ написав: Фейслес 20-25% на рынке вторичке продажи без альтернативных сделок дальше. Фейслес 20-25% на рынке вторичке продажи без альтернативных сделок дальше.

zahar_ написав: Альтернативщики покупают и при "плохой погоде". Как я понимаю 70-80% сделок на вторичке кржн альтернативные. Альтернативщики покупают и при "плохой погоде". Как я понимаю 70-80% сделок на вторичке кржн альтернативные.



Вы опять "бегло прочитал" ?

Тщательнее, вам надо тщательнее. Вы опять "бегло прочитал" ?Тщательнее, вам надо тщательнее.

Я внимательно прочитал.-Если считать, что 70-80% сделок на вторичке КРЖН - альтернативные, то для этих 70-80% сделок "второй этап" является такой же обычной сделкой на КРЖН, а следовательно, 70-80% из них - тоже альтернативные.Если детальнее. Альтернативная сделка предполагает, что одна продажа инициирует как минимум еще одну продажу. Если на рынке 70-80% сделок альтернативные, то это значит, что МИНИМУМ 20-30% сделок "второй волны" тоже альтернативные (иначе быть не может, ибо на "обычные" сделки оставлено всего 20-30%). Эти минимум 20-30% альтернативных сделок "второй волны" опять таки формируют еще по одной продаже, и либо это все - обычные продажи (тогда других обычных продаж нет), либо часть из них формирует альтернативные сделки "третьей волны" и т д.Например, всего было 10 сделок.Совершена 1 обычная, и 3 сделки совершены как альтернативные. Они порождают еще три, две из которых тоже альтернативные, а одна - обычная. Две альтернативные порождают еще две сделки, из которых одна альтернативная, одна обычная. И последняя альтернативная порождает еще одну сделку, обычную. Итого имеем 10 сделок, 3 (первая волна) + 2 (вторая волна) + 1 (третья волна) альтернативных, 1 + 1 + 1 + 1 обычных.Имеем 40% обычных сделок, 60% альтернативных сделок, 3 альтернативные сделки из 6 (50%) входят в альтернативные цепочки.Короче в этой вашей схеме невозможна ситуация, при которой 70-80% сделок альтернативные, при этом вторая сделка из "альтернативных" является альтернативной лишь в 20-25% случаев.