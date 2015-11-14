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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 тра, 2018 17:52
zahar_ написав:
"Семейный совет" ниже озвученных цифр продавать не хочет.
Два объекта недвижимости покупаются взамен - в одном чтобы жить, другой сдавать в аренду.
"Семейный совет" реально собирается из 3к съехать в 1к в состоянии, которое может быть при цене в 15-16куе? "Совет" из одного человека, что ли?
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Додано: Чет 10 тра, 2018 18:10
Serg-ik написав:
Элитный юмор!!!
Цьогоріч Obolon Residences виповнюється 5 років від початку будівництва і ми підготували єдину квартиру за дуже особливою ціною.
У квартирі створюють простір для заходів, зустрічей або вечорів.
Это на странице комплекса в Фейсбуке.
Понимаете? 5 лет строить дом-это праздник!
ну ничего, вроде во 2й пятилетке даже больше Днепрогэсов и Магниток понастроили
Боже, Царя Шеколадного храни!
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Додано: Чет 10 тра, 2018 18:13
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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Додано: Чет 10 тра, 2018 18:16
Faceless написав: zahar_ написав:
Вы опять "бегло прочитал" ?
Тщательнее, вам надо тщательнее.
Я внимательно прочитал.
-Если считать, что 70-80% сделок на вторичке КРЖН - альтернативные, то для этих 70-80% сделок "второй этап" является такой же обычной сделкой на КРЖН, а следовательно, 70-80% из них - тоже альтернативные.
Если детальнее. Альтернативная сделка предполагает, что одна продажа инициирует как минимум еще одну продажу. Если на рынке 70-80% сделок альтернативные, то это значит, что МИНИМУМ 20-30% сделок "второй волны" тоже альтернативные (иначе быть не может, ибо на "обычные" сделки оставлено всего 20-30%). Эти минимум 20-30% альтернативных сделок "второй волны" опять таки формируют еще по одной продаже, и либо это все - обычные продажи (тогда других обычных продаж нет), либо часть из них формирует альтернативные сделки "третьей волны" и т д.
Например, всего было 10 сделок.
Совершена 1 обычная, и 3 сделки совершены как альтернативные. Они порождают еще три, две из которых тоже альтернативные, а одна - обычная. Две альтернативные порождают еще две сделки, из которых одна альтернативная, одна обычная. И последняя альтернативная порождает еще одну сделку, обычную. Итого имеем 10 сделок, 3 (первая волна) + 2 (вторая волна) + 1 (третья волна) альтернативных, 1 + 1 + 1 + 1 обычных.
Имеем 40% обычных сделок, 60% альтернативных сделок, 3 альтернативные сделки из 6 (50%) входят в альтернативные цепочки.
Короче в этой вашей схеме невозможна ситуация, при которой 70-80% сделок альтернативные, при этом вторая сделка из "альтернативных" является альтернативной лишь в 20-25% случаев.
Фейлесс "не водите" хоровод - альтернативные сделки после продажи вторички это не только покупка на вторички, а и покупка "воздуха" или покупка первички.
Про второй этап насмешили - альтернативные слелки проходят как правило в один этап. Про цепочку сделок - слыхали? Сразу видно что вы "диванный теоретик" Учите матчасть.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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zahar_
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Додано: Чет 10 тра, 2018 18:47
zahar_ написав: Faceless написав: zahar_ написав:
Вы опять "бегло прочитал" ?
Тщательнее, вам надо тщательнее.
Я внимательно прочитал.
-Если считать, что 70-80% сделок на вторичке КРЖН - альтернативные, то для этих 70-80% сделок "второй этап" является такой же обычной сделкой на КРЖН, а следовательно, 70-80% из них - тоже альтернативные.
Если детальнее. Альтернативная сделка предполагает, что одна продажа инициирует как минимум еще одну продажу. Если на рынке 70-80% сделок альтернативные, то это значит, что МИНИМУМ 20-30% сделок "второй волны" тоже альтернативные (иначе быть не может, ибо на "обычные" сделки оставлено всего 20-30%). Эти минимум 20-30% альтернативных сделок "второй волны" опять таки формируют еще по одной продаже, и либо это все - обычные продажи (тогда других обычных продаж нет), либо часть из них формирует альтернативные сделки "третьей волны" и т д.
Например, всего было 10 сделок.
Совершена 1 обычная, и 3 сделки совершены как альтернативные. Они порождают еще три, две из которых тоже альтернативные, а одна - обычная. Две альтернативные порождают еще две сделки, из которых одна альтернативная, одна обычная. И последняя альтернативная порождает еще одну сделку, обычную. Итого имеем 10 сделок, 3 (первая волна) + 2 (вторая волна) + 1 (третья волна) альтернативных, 1 + 1 + 1 + 1 обычных.
Имеем 40% обычных сделок, 60% альтернативных сделок, 3 альтернативные сделки из 6 (50%) входят в альтернативные цепочки.
Короче в этой вашей схеме невозможна ситуация, при которой 70-80% сделок альтернативные, при этом вторая сделка из "альтернативных" является альтернативной лишь в 20-25% случаев.
Фейлесс "не водите" хоровод - альтернативные сделки после продажи вторички это не только покупка на вторички на и покупка "воздуха" или покупка первички.
Про второй этап насмешили - альтернативные слелки проходят как правило в один этап. Про цепочку сделок - слыхали? Сразу видно что вы "диванный теоретик" Учите матчасть.
Кушеточный вы наш недотеоретик, цепочку из четырех и более альтернативных сделок не встречали? Навысасывали цифры из пальца, и выкручиваетесь как обычно
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Додано: Чет 10 тра, 2018 19:00
Зґвалтував себе і прочитав роздуми Захара.
Це пісець і біль звичайного шлаковода, який палець об палець в житті не вдарив проте вирішив стати ненависним лендлордом в «нікому не потрібному Києві».
Всі декларації на форумі не відповідають власним діям і намаганням.
Сумно...
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