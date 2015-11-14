Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zahar_ написав:Вы опять "бегло прочитал" ? Тщательнее, вам надо тщательнее.
Я внимательно прочитал. -Если считать, что 70-80% сделок на вторичке КРЖН - альтернативные, то для этих 70-80% сделок "второй этап" является такой же обычной сделкой на КРЖН, а следовательно, 70-80% из них - тоже альтернативные. Если детальнее. Альтернативная сделка предполагает, что одна продажа инициирует как минимум еще одну продажу. Если на рынке 70-80% сделок альтернативные, то это значит, что МИНИМУМ 20-30% сделок "второй волны" тоже альтернативные (иначе быть не может, ибо на "обычные" сделки оставлено всего 20-30%). Эти минимум 20-30% альтернативных сделок "второй волны" опять таки формируют еще по одной продаже, и либо это все - обычные продажи (тогда других обычных продаж нет), либо часть из них формирует альтернативные сделки "третьей волны" и т д. Например, всего было 10 сделок. Совершена 1 обычная, и 3 сделки совершены как альтернативные. Они порождают еще три, две из которых тоже альтернативные, а одна - обычная. Две альтернативные порождают еще две сделки, из которых одна альтернативная, одна обычная. И последняя альтернативная порождает еще одну сделку, обычную. Итого имеем 10 сделок, 3 (первая волна) + 2 (вторая волна) + 1 (третья волна) альтернативных, 1 + 1 + 1 + 1 обычных. Имеем 40% обычных сделок, 60% альтернативных сделок, 3 альтернативные сделки из 6 (50%) входят в альтернативные цепочки. Короче в этой вашей схеме невозможна ситуация, при которой 70-80% сделок альтернативные, при этом вторая сделка из "альтернативных" является альтернативной лишь в 20-25% случаев.
Фейлесс "не водите" хоровод - альтернативные сделки после продажи вторички это не только покупка на вторички, а и покупка "воздуха" или покупка первички. Про второй этап насмешили - альтернативные слелки проходят как правило в один этап. Про цепочку сделок - слыхали? Сразу видно что вы "диванный теоретик" Учите матчасть.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_ написав:Вы опять "бегло прочитал" ? Тщательнее, вам надо тщательнее.
Я внимательно прочитал. -Если считать, что 70-80% сделок на вторичке КРЖН - альтернативные, то для этих 70-80% сделок "второй этап" является такой же обычной сделкой на КРЖН, а следовательно, 70-80% из них - тоже альтернативные. Если детальнее. Альтернативная сделка предполагает, что одна продажа инициирует как минимум еще одну продажу. Если на рынке 70-80% сделок альтернативные, то это значит, что МИНИМУМ 20-30% сделок "второй волны" тоже альтернативные (иначе быть не может, ибо на "обычные" сделки оставлено всего 20-30%). Эти минимум 20-30% альтернативных сделок "второй волны" опять таки формируют еще по одной продаже, и либо это все - обычные продажи (тогда других обычных продаж нет), либо часть из них формирует альтернативные сделки "третьей волны" и т д. Например, всего было 10 сделок. Совершена 1 обычная, и 3 сделки совершены как альтернативные. Они порождают еще три, две из которых тоже альтернативные, а одна - обычная. Две альтернативные порождают еще две сделки, из которых одна альтернативная, одна обычная. И последняя альтернативная порождает еще одну сделку, обычную. Итого имеем 10 сделок, 3 (первая волна) + 2 (вторая волна) + 1 (третья волна) альтернативных, 1 + 1 + 1 + 1 обычных. Имеем 40% обычных сделок, 60% альтернативных сделок, 3 альтернативные сделки из 6 (50%) входят в альтернативные цепочки. Короче в этой вашей схеме невозможна ситуация, при которой 70-80% сделок альтернативные, при этом вторая сделка из "альтернативных" является альтернативной лишь в 20-25% случаев.
Фейлесс "не водите" хоровод - альтернативные сделки после продажи вторички это не только покупка на вторички на и покупка "воздуха" или покупка первички. Про второй этап насмешили - альтернативные слелки проходят как правило в один этап. Про цепочку сделок - слыхали? Сразу видно что вы "диванный теоретик" Учите матчасть.
Кушеточный вы наш недотеоретик, цепочку из четырех и более альтернативных сделок не встречали? Навысасывали цифры из пальца, и выкручиваетесь как обычно
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
З 15 травня 2018 року банк «АРКАДА» розпочне залучення коштів на інвестування будівництва нового житлового масиву «ПАТРІОТИКА НА ОЗЕРАХ» у Дарницькому районі міста Києва між озером Тягле та Небреж поруч зі станціями метро «Осокорки» та «Позняки».
Проектом передбачено будівництво монолітно-каркасних та індустріальних будинків з затишними одно-, дво-, трикімнатними, дворівневими квартирами з сучасними та зручними планувальними рішеннями, з опорядженням та без опорядження.
Житловий масив «ПАТРІОТИКА НА ОЗЕРАХ» є географічним продовженням популярного серед інвесторів ж/м «ПАТРІОТИКА» (Дарницький район міста Києва).
Однак, ландшафт місцевості і наявність водойм робить його несхожим на жодний житловий комплекс у Києві. Гармонійне поєднання сучасних житлових будинків, об'єктів інфраструктури з унікальним природним середовищем робить цей житловий масив надзвичайно привабливим як для проживання так і для відпочинку.
За традицією, кожний житловий будинок матиме своє ім'я, пов'язане з назвами відомих озер і лиманів України. Якісь із цих назв прийшли до нас із сивої давнини, якісь виникли відносно нещодавно, але всі вони є частиною історії нашої прекрасної України.
Таким же красивим і комфортним буде і новий житловий масив.
15 травня 2018 року на інвестування надійде перший будинок «ВИРЛИЦЯ»(№6), а потім ж/б «СИВАШ» (№9) та ж/б «ЛЕБЕДИН» (№14). Згодом інвесторам будуть запропоновані і інші будинки житлового масиву «ПАТРІОТИКА НА ОЗЕРАХ».
olgerd написав::D З 15 травня 2018 року банк «АРКАДА» розпочне залучення коштів на інвестування будівництва нового житлового масиву «ПАТРІОТИКА НА ОЗЕРАХ» у Дарницькому районі міста Києва між озером Тягле та Небреж поруч зі станціями метро «Осокорки» та «Позняки».
Проектом передбачено будівництво монолітно-каркасних та індустріальних будинків з затишними одно-, дво-, трикімнатними, дворівневими квартирами з сучасними та зручними планувальними рішеннями, з опорядженням та без опорядження.
Житловий масив «ПАТРІОТИКА НА ОЗЕРАХ» є географічним продовженням популярного серед інвесторів ж/м «ПАТРІОТИКА» (Дарницький район міста Києва).
Однак, ландшафт місцевості і наявність водойм робить його несхожим на жодний житловий комплекс у Києві. Гармонійне поєднання сучасних житлових будинків, об'єктів інфраструктури з унікальним природним середовищем робить цей житловий масив надзвичайно привабливим як для проживання так і для відпочинку.
За традицією, кожний житловий будинок матиме своє ім'я, пов'язане з назвами відомих озер і лиманів України. Якісь із цих назв прийшли до нас із сивої давнини, якісь виникли відносно нещодавно, але всі вони є частиною історії нашої прекрасної України.
Таким же красивим і комфортним буде і новий житловий масив.
15 травня 2018 року на інвестування надійде перший будинок «ВИРЛИЦЯ»(№6), а потім ж/б «СИВАШ» (№9) та ж/б «ЛЕБЕДИН» (№14). Згодом інвесторам будуть запропоновані і інші будинки житлового масиву «ПАТРІОТИКА НА ОЗЕРАХ».
какая цена будет? и как они все оттуда выедут на правый берег?
Kangaro написав:кто то какае-то эпидемия у меня среди знакомых....заводят по 3-4 детей ...поголовно думаю КРЖН будет очень востребован
В стране начался дефицит средств контрацепции? Или твоим знакомым они не по карману?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США