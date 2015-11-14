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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 тра, 2018 20:00
Kangaro написав:кто то какае-то эпидемия у меня среди знакомых....заводят по 3-4 детей ...поголовно
думаю КРЖН будет очень востребован
Цигане?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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Додано: Чет 10 тра, 2018 20:08
Faceless написав:
Kangaro написав:кто то какае-то эпидемия у меня среди знакомых....заводят по 3-4 детей ...поголовно
думаю КРЖН будет очень востребован
Цигане?
у Никонова 10 детей. он циган?
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Kangaro
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