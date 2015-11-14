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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 тра, 2018 20:00
Kangaro написав:кто то какае-то эпидемия у меня среди знакомых....заводят по 3-4 детей ...поголовно
думаю КРЖН будет очень востребован
Цигане?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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Додано: Чет 10 тра, 2018 20:08
Faceless написав:
Kangaro написав:кто то какае-то эпидемия у меня среди знакомых....заводят по 3-4 детей ...поголовно
думаю КРЖН будет очень востребован
Цигане?
у Никонова 10 детей. он циган?
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Kangaro
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Додано: Чет 10 тра, 2018 21:09
zahar_ написав:
3к продаётся чтобы купить 2 1к. За 26-27 куе две однакомнатные в состоянии "въезжай и живи" сейчас не купишь.
Разъезжаетесь с семейным советом?
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Додано: Чет 10 тра, 2018 21:12
Serg-ik написав:
Завязывайте с обсуждением хрущей
Элитный юмор!!!
Цьогоріч Obolon Residences виповнюється 5 років від початку будівництва і на честь свята ми підготували єдину 3-кімнатну квартиру в Секції 3 за дуже особливою ціною $1800 м2!
У цій квартирі простора кухня з обідньою зоною та велика вітальня створюють єдиний простір, ідеальний для сімейних заходів, дружніх зустрічей або романтичних вечорів удвох.
Это на странице комплекса в Фейсбуке.
Понимаете? 5 лет строить дом-это праздник
!!!
Они ещё дом быта разбирали, вообще нетипичный сегмент. Раза 4ре был возле него. Вообще нетипичный сегмент.
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Додано: Чет 10 тра, 2018 21:17
zahar_ написав:
"Семейный совет" ниже озвученных цифр продавать не хочет.
Два объекта недвижимости покупаются взамен - в одном чтобы жить, другой сдавать в аренду.
То есть борец с шаромыгами и лэндлордами хочет записаться в серьёзные рантье. Уже четыре гостинки есть, ещё пару единичек нужно. Захар вы уже по количеству объектов обскакали большинство форумчан и сдаваться не намерены. Ещё пара однушек для завоевателей столицы нужно.
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Додано: Чет 10 тра, 2018 21:22
Провидец написав:
Зґвалтував себе і прочитав роздуми Захара.
Це пісець і біль звичайного шлаковода, який палець об палець в житті не вдарив проте вирішив стати ненависним лендлордом в «нікому не потрібному Києві».
Всі декларації на форумі не відповідають власним діям і намаганням.
Сумно... декларується зниження цін для всіх, проте сам ставить ціну на 20% вищу за ціни оголошень зими 2018.
100% мои мысли. Юру напоминает. Борец с лэндлордами, но вторую однушку для сдачи нужно купить)))
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Додано: Чет 10 тра, 2018 21:47
Kangaro написав:
кто то какае-то эпидемия у меня среди знакомых....заводят по 3-4 детей ...поголовно
думаю КРЖН будет очень востребован
Ага, и статистика по Киеву это подтверждает
Этот год Киев будет с отрицательной демографией.
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