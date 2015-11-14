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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1055105610571058>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 832
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
77
Гарні, "модні" МОПи
3%
22
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
175
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
65
Раціональне планування та метраж
16%
130
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
155
Якість будівництва
15%
127
Всього голосів : 832
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 20:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Kangaro написав:кто то какае-то эпидемия у меня среди знакомых....заводят по 3-4 детей ...поголовно
думаю КРЖН будет очень востребован
Цигане?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 20:07

  Kangaro написав:кто то какае-то эпидемия у меня среди знакомых....заводят по 3-4 детей ...поголовно
думаю КРЖН будет очень востребован

контрацептиви дорогі :roll: :lol:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 20:08

  Faceless написав:
Kangaro написав:кто то какае-то эпидемия у меня среди знакомых....заводят по 3-4 детей ...поголовно
думаю КРЖН будет очень востребован
Цигане?


у Никонова 10 детей. он циган?
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 21:09

  zahar_ написав:

3к продаётся чтобы купить 2 1к. За 26-27 куе две однакомнатные в состоянии "въезжай и живи" сейчас не купишь.

Разъезжаетесь с семейным советом?
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 21:12

  Serg-ik написав:Завязывайте с обсуждением хрущей

Элитный юмор!!!

Цьогоріч Obolon Residences виповнюється 5 років від початку будівництва і на честь свята ми підготували єдину 3-кімнатну квартиру в Секції 3 за дуже особливою ціною $1800 м2!

У цій квартирі простора кухня з обідньою зоною та велика вітальня створюють єдиний простір, ідеальний для сімейних заходів, дружніх зустрічей або романтичних вечорів удвох.

Это на странице комплекса в Фейсбуке.
Понимаете? 5 лет строить дом-это праздник!!! :shock: :mrgreen:

Они ещё дом быта разбирали, вообще нетипичный сегмент. Раза 4ре был возле него. Вообще нетипичный сегмент.
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 21:17

  zahar_ написав:"Семейный совет" ниже озвученных цифр продавать не хочет.
Два объекта недвижимости покупаются взамен - в одном чтобы жить, другой сдавать в аренду.

То есть борец с шаромыгами и лэндлордами хочет записаться в серьёзные рантье. Уже четыре гостинки есть, ещё пару единичек нужно. Захар вы уже по количеству объектов обскакали большинство форумчан и сдаваться не намерены. Ещё пара однушек для завоевателей столицы нужно.
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 21:22

  Провидец написав:Зґвалтував себе і прочитав роздуми Захара.
Це пісець і біль звичайного шлаковода, який палець об палець в житті не вдарив проте вирішив стати ненависним лендлордом в «нікому не потрібному Києві».

Всі декларації на форумі не відповідають власним діям і намаганням.
Сумно... декларується зниження цін для всіх, проте сам ставить ціну на 20% вищу за ціни оголошень зими 2018.

100% мои мысли. Юру напоминает. Борец с лэндлордами, но вторую однушку для сдачи нужно купить)))
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 21:47

  Kangaro написав:кто то какае-то эпидемия у меня среди знакомых....заводят по 3-4 детей ...поголовно
думаю КРЖН будет очень востребован

Ага, и статистика по Киеву это подтверждает :mrgreen: Этот год Киев будет с отрицательной демографией.
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 22:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Застройка Осокорки Озёрное погубит Аркаду. Не вытянут, им нужно Эврику было сдать до начала продаж там.
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 22:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Слив инфы по Порошенко перед очередной пленарной неделей полностью сделает неуправляемой ВРУ. Шансы на досрочные выборы растут.
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