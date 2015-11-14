Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Я внимательно прочитал. -Если считать, что 70-80% сделок на вторичке КРЖН - альтернативные, то для этих 70-80% сделок "второй этап" является такой же обычной сделкой на КРЖН, а следовательно, 70-80% из них - тоже альтернативные. Если детальнее. Альтернативная сделка предполагает, что одна продажа инициирует как минимум еще одну продажу. Если на рынке 70-80% сделок альтернативные, то это значит, что МИНИМУМ 20-30% сделок "второй волны" тоже альтернативные (иначе быть не может, ибо на "обычные" сделки оставлено всего 20-30%). Эти минимум 20-30% альтернативных сделок "второй волны" опять таки формируют еще по одной продаже, и либо это все - обычные продажи (тогда других обычных продаж нет), либо часть из них формирует альтернативные сделки "третьей волны" и т д. Например, всего было 10 сделок. Совершена 1 обычная, и 3 сделки совершены как альтернативные. Они порождают еще три, две из которых тоже альтернативные, а одна - обычная. Две альтернативные порождают еще две сделки, из которых одна альтернативная, одна обычная. И последняя альтернативная порождает еще одну сделку, обычную. Итого имеем 10 сделок, 3 (первая волна) + 2 (вторая волна) + 1 (третья волна) альтернативных, 1 + 1 + 1 + 1 обычных. Имеем 40% обычных сделок, 60% альтернативных сделок, 3 альтернативные сделки из 6 (50%) входят в альтернативные цепочки. Короче в этой вашей схеме невозможна ситуация, при которой 70-80% сделок альтернативные, при этом вторая сделка из "альтернативных" является альтернативной лишь в 20-25% случаев.
Фейлесс "не водите" хоровод - альтернативные сделки после продажи вторички это не только покупка на вторички на и покупка "воздуха" или покупка первички. Про второй этап насмешили - альтернативные слелки проходят как правило в один этап. Про цепочку сделок - слыхали? Сразу видно что вы "диванный теоретик" Учите матчасть.
Кушеточный вы наш недотеоретик, цепочку из четырех и более альтернативных сделок не встречали? Навысасывали цифры из пальца, и выкручиваетесь как обычно
Понимаете ли диваный вы наш теоретик я участвовал не в одной цепочке РЕАЛЬНЫХ альтернативных сделок а вы все свои альтернативные сделки берёте с "довідник стеля". А вы? Понапридумывали первая волна вторая волна. Фантазёр-теоретик. ПешЫте ЫСЧЁ что не может быть в продажах на КРЖН 75% альтернативных сделок и 25% неальтернативных сделок.
zahar_ написав: Тщательнее, вам надо тщательнее.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.