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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1055105610571058

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 832
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
77
Гарні, "модні" МОПи
3%
22
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
175
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
65
Раціональне планування та метраж
16%
130
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
155
Якість будівництва
15%
127
Всього голосів : 832
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 22:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Украине запретили наземные парковки в центральных частях городов

https://kyiv.comments.ua/news/2018/05/10/154339.html
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 22:14

  Faceless написав:
zahar_ написав:
  Faceless написав:Я внимательно прочитал.
-Если считать, что 70-80% сделок на вторичке КРЖН - альтернативные, то для этих 70-80% сделок "второй этап" является такой же обычной сделкой на КРЖН, а следовательно, 70-80% из них - тоже альтернативные.
Если детальнее. Альтернативная сделка предполагает, что одна продажа инициирует как минимум еще одну продажу. Если на рынке 70-80% сделок альтернативные, то это значит, что МИНИМУМ 20-30% сделок "второй волны" тоже альтернативные (иначе быть не может, ибо на "обычные" сделки оставлено всего 20-30%). Эти минимум 20-30% альтернативных сделок "второй волны" опять таки формируют еще по одной продаже, и либо это все - обычные продажи (тогда других обычных продаж нет), либо часть из них формирует альтернативные сделки "третьей волны" и т д.
Например, всего было 10 сделок.
Совершена 1 обычная, и 3 сделки совершены как альтернативные. Они порождают еще три, две из которых тоже альтернативные, а одна - обычная. Две альтернативные порождают еще две сделки, из которых одна альтернативная, одна обычная. И последняя альтернативная порождает еще одну сделку, обычную. Итого имеем 10 сделок, 3 (первая волна) + 2 (вторая волна) + 1 (третья волна) альтернативных, 1 + 1 + 1 + 1 обычных.
Имеем 40% обычных сделок, 60% альтернативных сделок, 3 альтернативные сделки из 6 (50%) входят в альтернативные цепочки.
Короче в этой вашей схеме невозможна ситуация, при которой 70-80% сделок альтернативные, при этом вторая сделка из "альтернативных" является альтернативной лишь в 20-25% случаев. :mrgreen:

Фейлесс "не водите" хоровод - альтернативные сделки после продажи вторички это не только покупка на вторички на и покупка "воздуха" или покупка первички.
Про второй этап насмешили - альтернативные слелки проходят как правило в один этап. Про цепочку сделок - слыхали? Сразу видно что вы "диванный теоретик" Учите матчасть.


Кушеточный вы наш недотеоретик, цепочку из четырех и более альтернативных сделок не встречали? Навысасывали цифры из пальца, и выкручиваетесь как обычно :mrgreen:

Понимаете ли диваный вы наш теоретик я участвовал не в одной цепочке РЕАЛЬНЫХ альтернативных сделок а вы все свои альтернативные сделки берёте с "довідник стеля". А вы?
Понапридумывали первая волна вторая волна. Фантазёр-теоретик. :mrgreen:
ПешЫте ЫСЧЁ что не может быть в продажах на КРЖН 75% альтернативных сделок и 25% неальтернативных сделок.
  zahar_ написав:
Тщательнее, вам надо тщательнее.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 22:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Четыре месяца падает индекс домика. Ещё 2 недели точно падать будет. Думаю может не покупать новую машину, отремонтировать старую и взять 1к в Оранж сити.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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